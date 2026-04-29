Cyclisme - Tour de France : Seixas a-t-il une chance de battre Pogacar ? Il répond

Alexandre Higounet

C'est la semaine prochaine que l'équipe Décathlon-CMA CGM devait annoncer la participation ou non de Paul Seixas pour le Tour de France. Mais s'il dispute la Grande Boucle dès cette saison, le jeune coureur français sera-t-il en mesure de réellement jouer le maillot jaune ? De dominer Tadej Pogacar ? Interrogé sur le sujet, Cédric Vasseur a livré son analyse.

A priori, c'est la semaine prochaine que l'équipe Décathlon-CMA CGM devrait annoncer officiellement si Paul Seixas sera au départ ou non du Tour de France en juillet prochain. Si tout porte à croire que le jeune surdoué du cyclisme français participera bien au Tour, la question est plus de savoir ce qu'il pourrait exactement y espérer cette année.

« Si Paul Seixas se lance dans le Tour de France, on n'attend pas une victoire à Paris » Compte tenu des progrès constants et rapides réalisés par Paul Seixas, compte tenu aussi de ses qualités XXL, lui qui s'est déjà imposé comme un rival de Pogacar alors qu'il n'a que 19 ans, est-il envisageable qu'il soit en mesure de battre le champion slovène dans la conquête du maillot jaune ? A l'occasion d'un entretien accordé à cyclismactu.net, Cédric Vasseur, l'ancien manager général de Cofidis, a livré son analyse sur le sujet.