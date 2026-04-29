Cyclisme - Tour de France : Seixas a-t-il une chance de battre Pogacar ? Il répond

C'est la semaine prochaine que l'équipe Décathlon-CMA CGM devait annoncer la participation ou non de Paul Seixas pour le Tour de France. Mais s'il dispute la Grande Boucle dès cette saison, le jeune coureur français sera-t-il en mesure de réellement jouer le maillot jaune ? De dominer Tadej Pogacar ? Interrogé sur le sujet, Cédric Vasseur a livré son analyse.
A priori, c'est la semaine prochaine que l'équipe Décathlon-CMA CGM devrait annoncer officiellement si Paul Seixas sera au départ ou non du Tour de France en juillet prochain. Si tout porte à croire que le jeune surdoué du cyclisme français participera bien au Tour, la question est plus de savoir ce qu'il pourrait exactement y espérer cette année.
« Si Paul Seixas se lance dans le Tour de France, on n'attend pas une victoire à Paris »
Compte tenu des progrès constants et rapides réalisés par Paul Seixas, compte tenu aussi de ses qualités XXL, lui qui s'est déjà imposé comme un rival de Pogacar alors qu'il n'a que 19 ans, est-il envisageable qu'il soit en mesure de battre le champion slovène dans la conquête du maillot jaune ? A l'occasion d'un entretien accordé à cyclismactu.net, Cédric Vasseur, l'ancien manager général de Cofidis, a livré son analyse sur le sujet.
« Titiller Pogacar en troisième semaine de Tour de France, ça paraît surréaliste aujourd'hui »
Vasseur a ainsi répondu : « Suis-je d'accord avec Pierre Rolland qui affirme que vu comment Seixas a finalement cédé dans la Roche aux Faucons, il prendrait 15 minutes sur Pogacar au bout de trois semaines de Tour ? Oui, je pense que oui, si on fait cette analyse, c'est logique. Maintenant, il faut voir aussi comment Paul Seixas va encaisser tous les efforts consentits depuis le début de saison. Il faut quand même regarder la réalité. La réalité, c'est qu'un coureur comme Pogacar n'a que 5 jours de course aujourd'hui. C'est-à-dire que lui va se présenter au Tour de France bien plus frais que Paul Seixas. Il a l'expérience de ses victoires passées, il a l'expérience de ses saisons passées, donc évidemment que si Paul Seixas se lance dans le Tour de France, on n'attend pas une victoire à Paris, à moins de circonstances de course exceptionnelles. Mais si on a un déroulement de Tour de France normal, je pense que ça va être plus un Tour de France de découverte, d'enrichissement, pour aller faire un beau classement général et puis surtout gagner des étapes. Parce que je pense qu'aller titiller Pogacar en troisième semaine de Tour de France, ça paraît surréaliste aujourd'hui. Je pense que si Seixas est capable de mettre en difficulté Pogacar sur une troisième semaine de Tour de France, il y a quand même beaucoup de personnes qui ne comprendraient plus rien au cyclisme ».