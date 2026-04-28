Cyclisme : « Tout avait déjà été dit sur Seixas, mais là, c'est la confirmation ultime ! »

A l'occasion du podcast In de Waaier, Thijs Zonneveld, ancien coureur hollandais devenu consultant, est revenu sur l'ascension extraordinaire de la côte de la Redoute, sur la bataille incroyable entre Tadej Pogacar et Paul Seixas, et surtout sur le niveau énormissime du Français alors qu'il n'a que 19 ans, ce qui le place de facto au-delà de toute catégorie selon lui.
Le duel XXL entre Tadej Pogacar et Paul Seixas dimanche dernier sur la côte de la Redoute, les deux hommes se livrant une bataille d'une intensité jamais connue à ce jour, explosant au passage le temps record de l'ascension, n'en finit pas de marquer les esprits des observateurs. A l'occasion du podcast In De Waaier, Thijs Zonneveld, ancien coureur hollandais aujourd'hui consultant, a commenté avec des mots très forts la prestation de Paul Seixas.
« Pogacar a vraiment tout fait pour distancer Seixas pendant ces 3 minutes et 45 secondes, et il n'y est pas parvenu »
Zonneveld a ainsi analysé, dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « Pogacar a vraiment tout fait pour distancer Seixas pendant ces 3 minutes et 45 secondes, et il n'y est pas parvenu. J'étais aux anges, tout simplement parce qu'enfin quelqu'un était capable de suivre Pogacar ! On peut dire tout ce qu'on veut sur le talent de Seixas, On avait compris qu'il était l'un des plus grands espoirs de ces dernières années, mais qu'il soit déjà capable de suivre Pogacar lors d'un effort aussi intense sur La Redoute, pour sa première vraie classique… c'est extraordinaire ».
« Sur la Redoute, on a la forme de talent la plus brute qu'on puisse mesurer : la quantité maximale d'oxygène que l'on peut fournir à ses muscles »
Pour Zonneveld, le fait que Seixas soit capable de ce niveau de performance à 19 ans, pour sa première classique de cette distance le place à un niveau jamais connu : « On ne peut pas vraiment dire que c'est du niveau de Pogacar, car Pogacar lui-même n'était pas aussi performant à cet âge-là. Aérodynamisme, entraînement, nutrition, tout ça, c'est plus facile aujourd'hui d'être prêt immédiatement qu'en 2019. Mais malgré tout, ce coureur a disputé si peu de finales difficiles sur des courses de plus de 200 kilomètres. Et voilà qu'il arrive dans la plus grande classique de côtes de l'année et qu'il suit Pogacar après 230 kilomètres au pied de La Redoute. On voit derrière eux, avec Evenepoel, à quel point c'est difficile. Et que Seixas puisse suivre… Tout avait déjà été dit sur Seixas, mais là, c'est la confirmation ultime. Sur la Redoute, on a la forme de talent la plus brute qu'on puisse mesurer : la quantité maximale d'oxygène que l'on peut fournir à ses muscles. On peut le mesurer en quatre minutes d'effort environ. La Redoute est tellement raide que l'aérodynamisme importe peu. C'est le reflet de votre VO2 max. Que Seixas ait lâché par la suite est logique à son âge, mais répéter ce type d'effort est bien plus facile à travailler et à enseigner que de parvenir à le produire une fois ».