Cyclisme : « Tout avait déjà été dit sur Seixas, mais là, c'est la confirmation ultime ! »

Alexandre Higounet

A l'occasion du podcast In de Waaier, Thijs Zonneveld, ancien coureur hollandais devenu consultant, est revenu sur l'ascension extraordinaire de la côte de la Redoute, sur la bataille incroyable entre Tadej Pogacar et Paul Seixas, et surtout sur le niveau énormissime du Français alors qu'il n'a que 19 ans, ce qui le place de facto au-delà de toute catégorie selon lui.

Le duel XXL entre Tadej Pogacar et Paul Seixas dimanche dernier sur la côte de la Redoute, les deux hommes se livrant une bataille d'une intensité jamais connue à ce jour, explosant au passage le temps record de l'ascension, n'en finit pas de marquer les esprits des observateurs. A l'occasion du podcast In De Waaier, Thijs Zonneveld, ancien coureur hollandais aujourd'hui consultant, a commenté avec des mots très forts la prestation de Paul Seixas.

« Pogacar a vraiment tout fait pour distancer Seixas pendant ces 3 minutes et 45 secondes, et il n'y est pas parvenu » Zonneveld a ainsi analysé, dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « Pogacar a vraiment tout fait pour distancer Seixas pendant ces 3 minutes et 45 secondes, et il n'y est pas parvenu. J'étais aux anges, tout simplement parce qu'enfin quelqu'un était capable de suivre Pogacar ! On peut dire tout ce qu'on veut sur le talent de Seixas, On avait compris qu'il était l'un des plus grands espoirs de ces dernières années, mais qu'il soit déjà capable de suivre Pogacar lors d'un effort aussi intense sur La Redoute, pour sa première vraie classique… c'est extraordinaire ».