Mercato : Di Meco sait déjà comment ça va se finir entre Mason Greenwood et l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Deux ans après son arrivée en provenance de Manchester United et alors que l’OM semble bien parti pour ne pas disputer la Ligue des champions la saison prochaine, Eric Di Meco voit Mason Greenwood s’en aller cet été. Reste à savoir pour aller où, l’Anglais étant toujours persona non grata en son pays.

Arrivé à l’été 2024 en provenance de Manchester United, Mason Greenwood est un joueur à part depuis qu’il est à l’OM. Comme expliqué par L’Équipe, l’attaquant âgé de 24 ans bénéficie d’un traitement de faveur et n’est pas logé à la même enseigne que ses coéquipiers. « Mason a toujours eu un traitement différent depuis son arrivée, il a toujours été très privilégié », a-t-on confié au sein du club, où l’Anglais peut par exemple se permettre d’arriver en retard à certains rendez-vous.

Greenwood peut-il rester à l'OM la saison prochaine ?



🗣️ Éric : "L'histoire va se régler d'elle-même puisque c'est l'une des principales valeurs marchandes." #RMCLive pic.twitter.com/1tXTTAC1N4 — Super Moscato Show (@Moscato_Show) April 28, 2026

« Est-ce qu’il va avoir envie de rester dans un projet sans Ligue des champions ? » Dernièrement, c’est par l’intermédiaire de son avocat que Mason Greenwood a fait savoir à un dirigeant de l’OM qu’il n’était pas à 100% avant la réception de l’OGC Nice (1-1) dimanche. Preuve que la relation n’est pas très fluide entre le joueur et Marseille, où Eric Di Meco ne le voit pas rester la saison prochaine. « Je pense que l’histoire va se régler naturellement d’elle-même, pour l’intérêt des deux parties. C’est la plus forte valeur marchande du club, je ne parle pas des 60%. Je me dis, ce garçon, est-ce qu’il va avoir envie de rester dans un projet sans Ligue des champions avec des clubs qui vont venir le voir avec des salaires très importants ? Ça c’est de son coté », a-t-il déclaré dans le Super Moscato Show sur RMC.