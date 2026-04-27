Greenwood passe par son avocat pour annoncer sa blessure : L’information hallucinante qui illustre le malaise à l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Malgré les absences d’Amine Gouiri, d’Igor Paixao et d’Hamed Junior Traoré, Mason Greenwood était sur le banc dimanche lors du match nul entre l’OM et l’OGC Nice (1-1). Un choix qu’Habib Beye a expliqué par sa blessure à la jambe gauche et l’Anglais aurait informé le club de ses douleurs par l’intermédiaire de son avocat.

Déjà privé d’Igor Paixao et d’Amine Gouiri, l’OM a en plus dû composer avec l’absence de dernière minute d’Hamed Junior Traoré, malade, dimanche pour la réception de l’OGC Nice (1-1). Malgré cela, Mason Greenwood était tout de même remplaçant au coup d’envoi. Touché face au LOSC (1-2), l’attaquant âgé de 24 ans était revenu contre Metz (3-1), mais a encore des douleurs à la jambe gauche.

«Je dois faire attention à ce que je dis» : Un joueur de l'OM répond au coup de gueule de Medina ? https://t.co/dYgFevQNsM — le10sport (@le10sport) April 27, 2026

Greenwood sanctionné par Beye ? « Mason on a regardé depuis le début de la semaine, il est très limité par la blessure de Lille. Ça fait 2 matches qu’il joue avec une grosse douleur, on ne peut pas le mettre en danger », a expliqué Habib Beye au micro de Ligue 1+. Selon Foot Mercato, ce serait surtout une sanction de l’entraîneur de l’OM, qui aurait eu quelques frictions avec Mason Greenwood, lui qui est déjà en froid avec Medhi Benatia depuis plusieurs mois.

« Greenwood a toujours été très privilégié » Ce lundi, L’Équipe a fait d’autres révélations concernant l’Anglais, qui ne serait pas logé à la même enseigne que ses coéquipiers. « Mason a toujours eu un traitement différent depuis son arrivée (en juillet 2024), il a toujours été très privilégié », a assuré une source au sein de l’OM. Mason Greenwood pourrait par exemple se permettre d’arriver en retard à certains rendez-vous, ce qu’il aurait notamment fait la semaine dernière pour un repas. Il aurait également répondu sèchement à des remarques d’Habib Beye, qui aurait malgré tout été prêt à le titulariser face à Nice.