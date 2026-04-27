Ça a chauffé dans le vestiaire de l’OM : La réponse cash d’Abdelli après les critiques de Beye

Après le match nul concédé lors de la réception de l’OGC Nice (1-1) dimanche, Habib Beye a regretté le manque d’impact de ses remplaçants. Un message notamment à l’attention d’Himad Abdelli, bien qu’il ne l’ait pas cité publiquement. Le ton est monté entre les deux hommes dans le vestiaire à l’issue de la rencontre et l’international algérien a répondu sèchement à l’entraîneur de l’OM.
L’OM a de nouveau laisser filer des points précieux en fin de match dimanche lors de la réception de l’OGC Nice (1-1). Après l’ouverture du score de Pierre-Emile Hojbjerg à la 66e minute, les Olympiens étaient bien partis pour s’imposer, avant la faute du jeune Tadjidine Mmadi sur Jonathan Clauss dans la surface et le penalty transformé par Elye Wahi (88e). Un penalty concédé à la suite d’une perte de balle d’Himad Abdelli, visé par Habib Beye après la rencontre.
Abdelli a répondu aux critiques de Beye
« C'est psychologique, je pense, par rapport à ce qu'on vit cette saison. Par contre, je trouve que ça a duré cinq minutes. Il y a deux situations. Une qu'on leur offre et une qu'ils se créent. Mais après ça, on a d'autres situations derrière pour marquer le deuxième but. Je pense que c'est là où on ressent de la frustration et de l'agacement. Et je l'ai dit, ce n'est pas suffisant pour certains. On peut toujours revendiquer, mais quand vous rentrez dans un match comme celui-ci, il faut rentrer au niveau du match. Il faut rentrer sur l'importance du match. Et ça n'a pas été notre cas sur la fin », a regretté l’entraîneur de l’OM en conférence de presse. Des critiques qui, comme indiqué par RMC Sport, visaient directement l’international algérien (8 sélections).
« Tu me parles pas comme ça, t’es pas mon père »
S’il ne l’a pas cité face aux journalistes, Habib Beye l’aurait en revanche confronté dans le vestiaire, ce qu’Himad Abdelli aurait très peu apprécié. D’après les informations de L’Équipe et de Foot Mercato, le milieu de terrain âgé de 26 ans lui aurait répondu sèchement, déclarant : « Tu me parles pas comme ça, t’es pas mon père, il n’y a pas que moi qui suis entré. » Selon FM, il aurait même fallu l’intervention de ses coéquipiers afin de calmer la situation, tandis que L’Équipe fait savoir que certains d’entre eux considéreraient qu’Himad Abdelli, arrivé seulement cet hiver en provenance d’Angers, était une proie facile pour l’entraîneur de l’OM.