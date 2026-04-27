Ça a chauffé dans le vestiaire de l’OM : La réponse cash d’Abdelli après les critiques de Beye

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après le match nul concédé lors de la réception de l’OGC Nice (1-1) dimanche, Habib Beye a regretté le manque d’impact de ses remplaçants. Un message notamment à l’attention d’Himad Abdelli, bien qu’il ne l’ait pas cité publiquement. Le ton est monté entre les deux hommes dans le vestiaire à l’issue de la rencontre et l’international algérien a répondu sèchement à l’entraîneur de l’OM.

L’OM a de nouveau laisser filer des points précieux en fin de match dimanche lors de la réception de l’OGC Nice (1-1). Après l’ouverture du score de Pierre-Emile Hojbjerg à la 66e minute, les Olympiens étaient bien partis pour s’imposer, avant la faute du jeune Tadjidine Mmadi sur Jonathan Clauss dans la surface et le penalty transformé par Elye Wahi (88e). Un penalty concédé à la suite d’une perte de balle d’Himad Abdelli, visé par Habib Beye après la rencontre.

MAUVAISE OPÉRATION des Marseillais qui concèdent le match nul dans ce derby électrique ⚡️#OMOGCN pic.twitter.com/VLl4FEYrd8 — L1+ (@ligue1plus) April 26, 2026

Abdelli a répondu aux critiques de Beye « C'est psychologique, je pense, par rapport à ce qu'on vit cette saison. Par contre, je trouve que ça a duré cinq minutes. Il y a deux situations. Une qu'on leur offre et une qu'ils se créent. Mais après ça, on a d'autres situations derrière pour marquer le deuxième but. Je pense que c'est là où on ressent de la frustration et de l'agacement. Et je l'ai dit, ce n'est pas suffisant pour certains. On peut toujours revendiquer, mais quand vous rentrez dans un match comme celui-ci, il faut rentrer au niveau du match. Il faut rentrer sur l'importance du match. Et ça n'a pas été notre cas sur la fin », a regretté l’entraîneur de l’OM en conférence de presse. Des critiques qui, comme indiqué par RMC Sport, visaient directement l’international algérien (8 sélections).