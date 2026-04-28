PSG-Bayern Munich : «Ce n’est pas Dark Vador», l’arrivée remarquée de Michael Olise au Parc des Princes

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mardi soir, le Bayern Munich affronte le PSG au Parc des Princes en demi-finale aller de la Ligue des Champions. A un peu plus de deux heures du coup d’envoi, les joueurs de Vincent Kompany sont arrivés au stade et Michael Olise n’est d’ailleurs pas passé inaperçu. En effet, l’international français a fait parler de lui pour sa tenue vestimentaire.

Finale de la Ligue des Champions avant l’heure, la demi-finale entre le PSG et le Bayern Munich est attendue par tous les fans de football. Le match aller a ainsi lieu ce mardi soir au Parc des Princes. Le rendez-vous était donc donné dans l’enceinte du club de la capitale et les joueurs bavarois sont arrivés un peu plus de deux heures avant le coup d’envoi. Harry Kane, Dayot Upamecano et bien sûr Michael Olise étaient là. Et l’arrivée de l’attaquant français a d’ailleurs fait réagir…

Samir Nasri : "Michael Olise a une personnalité différente"



🥷 L'arrivée au Parc toujours en incognito signée Olise#UCL ⎪ #PSGBAY à 21H00 sur CANAL+FOOT 🖥️ pic.twitter.com/2Fm6XQODXi — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 28, 2026

« Ce n’est pas Dark Vador, c’est Michael Olise qui arrive » Canal+ a diffusé les images de l’arrivée de Michael Olise au Parc des Princes. C’est alors que le joueur du Bayern Munich s’est affiché avec une casquette sur la tête et un cache cou remonté jusqu’au nez ne laissant apparaitre que ses yeux. « Ce n’est pas Dark Vador, c’est Michael Olise qui arrive, fidèle à sa légende. On ne voit que les yeux. C’est sa manière de s’isoler, j’imagine », a alors dit Hervé Mathoux en voyant ces images. Bertrand Latour a lui réagi : « Il est curieux ce monsieur quand même »