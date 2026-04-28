Bayern Munich - Vincent Kompany : Un sacré handicap pour affronter le PSG ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mardi soir, le Bayern Munich affronte le PSG en demi-finale aller de Ligue des Champions au Parc des Princes. Mais voilà que pour cette rencontre, le club bavarois devra faire sans Vincent Kompany, son entraîneur. Le technicien belge est en effet suspendu et ne pourra pas accompagner ses joueurs. De quoi sérieusement handicaper le Bayern Munich ?

Le 15 avril dernier, face au Real Madrid, Vincent Kompany recevait un carton jaune pour protestation. Une sanction qui a des conséquences pour le Belge. En effet, averti pour la 3ème fois en Ligue des Champions, l’entraineur du Bayern Munich se retrouve suspendu ce mardi pour la demi-finale aller contre le PSG. Par conséquent, Kompany sera ainsi dans les tribunes du Parc des Princes, n’ayant aucun moyen de communiquer avec ses joueurs en raison du règlement très strict de l’UEFA.

«Il n’y a pas photo» : Le Bayern Munich a un gros avantage sur le PSG, Lizarazu met en garde https://t.co/xL3viyCUAX — le10sport (@le10sport) April 28, 2026

« Il peut y avoir une influence non négligeable » Et voilà que cette absence de Vincent Kompany pourrait être un handicap pour le Bayern Munich au moment d’affronter. A l’occasion d’un chat avec les internautes pour L’Equipe, le journaliste Hugo Delom a expliqué : « Je pense vraiment qu’il peut y avoir une influence non négligeable. Comme vous le savez sans doute, les contraintes pour un entraîneur suspendu en Ligue des champions sont lourdes. Il ne peut pas accompagner ses joueurs dans le vestiaire, ni leur parler donc. Et les communications avec ses adjoints sont contrôlées ».