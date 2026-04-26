Bertrand Latour lance le choc  : Voilà ce que le Bayern Munich fait mieux que le PSG !

Mardi soir, la Ligue des champions va nous offrir un énorme choc avec la demi-finale aller entre le PSG et le Bayern Munich au Parc des princes. Pour Bertrand Latour, les Bavarois partent avec une longueur d’avance dans cette double confrontation, car les hommes de Vincent Kompany se montrent beaucoup plus réalistes que les Parisiens.
Après s’être défait de Liverpool en quart de finale de Ligue des champions, le PSG a cette fois rendez-vous avec le Bayern Munich pour une place en finale. Les Parisiens reçoivent mardi soir les hommes de Vincent Kompany au Parc des princes et ils se rendront par la suite à l’Allianz Arena le 6 mai pour le match retour. Un affrontement qui promet car les deux équipes sont peut-être ce qui se fait de mieux actuellement en Europe.
Avantage Bayern Munich ?
Ce dimanche, dans le CFC, Bertrand Latour a abordé la rencontre à venir entre le PSG et le Bayern Munich. Selon le journaliste, les coéquipiers de Michael Olise sont sans doute un petit peu favoris face à ceux d’Ousmane Dembélé, pour une raison bien précise. « Au Bayern Munich, ils ont une capacité à être cliniques avec peu d'occasions. Ce qui n'est pas toujours le cas du Paris Saint-Germain. Contre le Real Madrid, Harry Kane a quasiment marqué à chaque fois qu'il en a eu l’occasion. »
Le PSG a maîtrisé Angers ce week-end
Avant de défier le Bayern Munich, le PSG devait d’abord se défaire d’Angers samedi pour le compte de la 31ème journée de Ligue 1. Les Parisiens se sont rassurés avant le choc de la Ligue des champions car ils se sont imposés 3-0, notamment grâce à un énorme Lucas Beraldo, auteur d’un but et d’une passe décisive. Les autres buteurs parisiens se nomment Kang-in Lee et Senny Mayulu. De son côté, le champion d’Allemagne a réussi à s’imposer 4-3 contre Mayence après avoir été mené 3-0.