Bertrand Latour lance le choc  : Voilà ce que le Bayern Munich fait mieux que le PSG !

Alexis Brunet

Mardi soir, la Ligue des champions va nous offrir un énorme choc avec la demi-finale aller entre le PSG et le Bayern Munich au Parc des princes. Pour Bertrand Latour, les Bavarois partent avec une longueur d’avance dans cette double confrontation, car les hommes de Vincent Kompany se montrent beaucoup plus réalistes que les Parisiens.

Après s’être défait de Liverpool en quart de finale de Ligue des champions, le PSG a cette fois rendez-vous avec le Bayern Munich pour une place en finale. Les Parisiens reçoivent mardi soir les hommes de Vincent Kompany au Parc des princes et ils se rendront par la suite à l’Allianz Arena le 6 mai pour le match retour. Un affrontement qui promet car les deux équipes sont peut-être ce qui se fait de mieux actuellement en Europe.

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Le PSG tease le match face au Bayern Munich mardi. ⏳



La hype est FOLLE. 🤩



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Avantage Bayern Munich ? Ce dimanche, dans le CFC, Bertrand Latour a abordé la rencontre à venir entre le PSG et le Bayern Munich. Selon le journaliste, les coéquipiers de Michael Olise sont sans doute un petit peu favoris face à ceux d’Ousmane Dembélé, pour une raison bien précise. « Au Bayern Munich, ils ont une capacité à être cliniques avec peu d'occasions. Ce qui n'est pas toujours le cas du Paris Saint-Germain. Contre le Real Madrid, Harry Kane a quasiment marqué à chaque fois qu'il en a eu l’occasion. »