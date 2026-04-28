Mercato - Michael Olise a la cote au Real Madrid et au PSG : Le Bayern Munich instaure la règle Franck Ribéry !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Que ce soit chez les décideurs du Real Madrid ou bien du PSG, Michael Olise semble disposer d'une valeur si importante à leurs yeux que la moindre opportunité pourrait e^tre saisie sur le marché des transferts. Sans même avoir livré bataille, le sort en serait déjà jeté à cause de l'article de loi Franck Ribéry au Bayern.

Le Real Madrid ou le PSG pour Michael Olise ? L'altruiste ailier du Bayern Munich aux 26 passes décisives toutes compétitions confondues avec le club munichois cette saison semble avoir la cote sur le marché des transferts. Pour son deuxième exercice en Bavière, Olise a un triplé historique en ligne de mire. Avec la Bundesliga déjà empochée, la finale de Coupe d'Allemagne contre Stuttgart et ces demi-finales de Ligue des champions face au Paris Saint-Germain, l'international français pourrait vivre un été agité en parallèle de la Coupe du monde en Amérique du nord.

Le but de Michael Olise 🇫🇷 ce week-end.



M D R. 😮‍💨 pic.twitter.com/yhbMjhd2Ee — Actu Foot (@ActuFoot_) April 27, 2026

«Pour un joueur comme lui, aucun prix ne nous ferait réfléchir» Le Real Madrid, à l'instar du PSG, garderaient un œil avisé sur l'évolution de la situation de Michael Olise à l'approche du mercato. Mais il se trouve que ce soit peine perdue comme Karl-Heinz Rummenigge, membre du conseil de surveillance du Bayern Munich, l'a ouvertement fait savoir à T-Online. « Pour un joueur comme lui, aucun prix ne nous ferait réfléchir ».