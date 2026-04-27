PSG - Bayern Munich : Luis Enrique dévoile la parade pour contrer Michael Olise !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Bayern Munich sera attendu de pied ferme au Parc des princes pour la demi-finale aller de Ligue des champions mardi soir. Harry Kane, Luis Diaz et Michael Olise. Un trio qui a fait vaciller bien des défenses adverses depuis le début de la saison tant en Bundesliga qu'en Ligue des champions. Pour Luis Enrique, il faudra mener à bien une consigne précise pour bloquer Olise et compagnie.

L'heure de vérité approche pour le PSG et le Bayern Munich. Les champions en titre de Ligue 1 et de Bundesliga vont tenter d'aller chercher leur billet pour Budapest, lieu de la finale de la Ligue des champions le 30 mai prochain. Il faudra relever le défi qui se présente à eux au Parc des princes mardi puis à l'Allianz Arena le 6 mai prochain. Un joueur de l'équipe de France va débarquer à Paris mardi avec l'étiquette de menace pour le PSG : Michael Olise.

❤️💙🏆 Luis Enrique: “We made history one year ago, it’s been nice… but we want more”.



“We’re hungry. It’s not enough”. pic.twitter.com/8Pji0ORCVP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 27, 2026

«Olise ? Il faut le bloquer à deux» L'ailier de 24 ans aux 19 buts et 25 passes décisives avec le Bayern Munich cette saison sera l'un des nombreux joueurs à surveiller avec attention pour les hommes de Luis Enrique mardi. Dimanche, sur le plateau du Canal Football Club, l'entraîneur Frédéric Antonetti qui officie en tant que consultant de Canal+ a livré l'une des clés d'une éventuelle victoire du PSG face au Bayern Munich. « Michael Olise ? C'est le problème de l'entraîneur de Paris. S'ils arrivent à contrer Olise, c'est 50% de danger en moins. Parce qu'il pèse énormément, soit en partant de la droite ou dans l'axe, et puis ses dernières passes... Il faut le bloquer à deux. Pour moi, c'est celui qui défendra le mieux qui va gagner le match. Je pense qu'ils concèdent beaucoup d'occasions (ndlr le Bayern) ».