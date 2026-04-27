Vente du Parc des Princes : Un projet à plusieurs «centaines de millions d’euros» annoncé au PSG ?

Pierrick Levallet

Après avoir longtemps vu le dossier être au point mort, le PSG pourrait finalement racheter le Parc des Princes. Le nouveau maire de Paris, Emmanuel Grégoire, est ouvert aux négociations puisqu’il souhaite voir le club rester dans la capitale. En devenant propriétaire de son enceinte, la formation parisienne pourrait mettre au point un projet particulièrement onéreux.

Et si le PSG rachetait finalement le Parc des Princes ? Anne Hidalgo a longtemps bloqué le dossier puisqu’elle refusait de vendre le stade aux dirigeants de QSI. Mais depuis l’élection du nouveau maire de Paris les négociations sont relancées. Emmanuel Grégoire serait ouvert à l’idée de trouver un accord avec le club de la capitale. Les Rouge-et-Bleu pourraient d’ailleurs y mener un gros projet, que Pierre Ménès a du mal à comprendre.

PSG - Bayern Munich : Luis Enrique annonce le verdict pour Vitinha ! https://t.co/Q7IUBL8vSz — le10sport (@le10sport) April 27, 2026

«Pour beaucoup de gens, le PSG c’est au Parc des Princes» « J’ai du mal à voir, très franchement, la gueule du projet d’un nouveau Parc des Princes au Parc des Princes. Tu vas investir des centaines de millions d’euros pour gratter entre 8000 et 15 000 places de plus max. Tu ne vas pas avoir des infrastructures incroyables autour. Et c’est sûr que si tu vas à Massy ou à Poissy, tu pourras faire tout ce que tu veux » a d’abord expliqué l’ancien chroniqueur de Canal + sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.