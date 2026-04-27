Mercato - PSG : L'Arabie Saoudite est passée à l'action, ça s'accélère pour Marquinhos

Présent au PSG depuis 2013, Marquinhos pourrait bien aller voir ailleurs prochainement. Le défenseur central est régulièrement annoncé sur le départ depuis l’été dernier et cela pourrait enfin arriver lors du prochain mercato. Certains émissaires saoudiens auraient pris contact avec le représentant du défenseur brésilien de 31 ans pour prendre la température en vue d’un potentiel transfert.
Actuellement sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2028, Marquinhos pourrait aller voir ailleurs avant cette date-là. Le défenseur central est régulièrement annoncé sur le départ depuis l’été dernier car l’Arabie saoudite chercherait à tout prix à le récupérer. Selon les informations de L'Équipe, le Brésilien n’a pas encore tranché pour son avenir, mais il décidera à la fin de la saison et toutes les possibilités seront étudiées.
L’Arabie saoudite repasse à l’attaque
Marquinhos ne sait donc pas encore de quoi son avenir sera fait, mais cela n’empêche pas les prétendants de se positionner. À en croire les informations de Média Foot, certains émissaires saoudiens auraient pris contact avec le frère et agent du défenseur central afin de prendre la température et évoquer un possible transfert. Le nom des formations intéressées par le défenseur central de presque 32 ans (le 14 mai) n’a toutefois pas filtré.
« Ça va vite le foot »
En mai 2025, Marquinhos avait évoqué son avenir en conférence de presse avant la finale de Coupe de France contre le Stade de Reims. Le défenseur central du PSG s’était montré lucide sur le sujet et il avait une nouvelle fois clamé son amour du club de la capitale. « Le plus important, c’est ce qu’on ressent. Moi je l’ai dit, je joue le prochain match comme si c’était le dernier, je pense comme ça depuis quelques années, c’est la meilleure manière d’aborder ce métier et ce sport. Ça va vite le foot. Je ne peux rien prévoir. Les dirigeants, le coach… ils sont contents avec mon travail. Je donne le 100% à chaque match. J’ai tellement d’amour pour ce club. Je donne le max à chaque match. Après s’ils pensent un jour que ce n’est plus le moment d’avoir Marquinhos au PSG… Ça arrivera un jour ou l’autre. Mais j’ai toujours donné le max ici. Je pense encore que je peux apporter beaucoup à cette équipe. »