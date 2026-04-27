Mercato - PSG : L'Arabie Saoudite est passée à l'action, ça s'accélère pour Marquinhos

Alexis Brunet

Présent au PSG depuis 2013, Marquinhos pourrait bien aller voir ailleurs prochainement. Le défenseur central est régulièrement annoncé sur le départ depuis l’été dernier et cela pourrait enfin arriver lors du prochain mercato. Certains émissaires saoudiens auraient pris contact avec le représentant du défenseur brésilien de 31 ans pour prendre la température en vue d’un potentiel transfert.

Actuellement sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2028, Marquinhos pourrait aller voir ailleurs avant cette date-là. Le défenseur central est régulièrement annoncé sur le départ depuis l’été dernier car l’Arabie saoudite chercherait à tout prix à le récupérer. Selon les informations de L'Équipe, le Brésilien n’a pas encore tranché pour son avenir, mais il décidera à la fin de la saison et toutes les possibilités seront étudiées.

🔴 𝗠𝗔𝗥𝗤𝗨𝗜𝗡𝗛𝗢𝗦 𝗡'𝗔 𝗣𝗔𝗦 𝗘𝗡𝗖𝗢𝗥𝗘 𝗣𝗥𝗜𝗦 𝗗𝗘 𝗗𝗘́𝗖𝗜𝗦𝗜𝗢𝗡 𝗤𝗨𝗔𝗡𝗧 𝗔̀ 𝗦𝗢𝗡 𝗔𝗩𝗘𝗡𝗜𝗥 𝗔𝗨 𝗣𝗦𝗚 ! 👀🇧🇷



Il devrait faire le point sur son futur au terme de la saison. ⏳



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L’Arabie saoudite repasse à l’attaque Marquinhos ne sait donc pas encore de quoi son avenir sera fait, mais cela n’empêche pas les prétendants de se positionner. À en croire les informations de Média Foot, certains émissaires saoudiens auraient pris contact avec le frère et agent du défenseur central afin de prendre la température et évoquer un possible transfert. Le nom des formations intéressées par le défenseur central de presque 32 ans (le 14 mai) n’a toutefois pas filtré.