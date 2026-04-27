Cyclisme : « Jamais vu un coureur comme lui », l'hommage fou de Pogacar à Seixas !

Alexandre Higounet

En résistant de manière incroyable à l'offensive la plus intense de l'histoire du cyclisme lors de l'ascension de la cote de La Redoute hier sur Liège Bastogne Liège, tenant la roue de Tadej Pogacar au moment où ce dernier explosait son propre record de la montée, Paul Seixas, 19 ans à peine, a épaté jusqu'au Slovène lui-même, qui a lancé une déclaration d'une grande force sur le Français à l'arrivée.

Hier, à l'occasion de Liège Bastogne Liège, on a pu assister à un moment qui assurément marquera l'histoire du cyclisme. L'attaque de Pogacar dans la cote de la Redoute, d'une intensité jamais connue à ce jour, et la résistance incroyable de Paul Seixas, qui à 19 ans à peine est parvenu à tenir la route du Slovène au prix d'un effort fantastique, ce qu'aucun coureur n'était parvenu à faire jusqu'à maintenant, seront longtemps imprégnées dans la mémoire collective.

« C'était l'une des Redoute les plus dures que j'ai faites jusqu'à présent » Après la course, le double champion du monde, vainqueur à l'arrivée devant le jeune Français, lui a d'ailleurs rendu un vibrant hommage, comme rapporté par L'Equipe : « Ai-je été surpris du niveau Seixas ? Non, je n'ai pas été surpris. Mais j'ai été impressionné, et épaté, de voir à quel point il est bon. Chapeau à Paul. Il a fait une super course. Pour moi, c'était l'une des Redoute les plus dures que j'ai faites jusqu'à présent. Chapeau. Il a fait un super bon début de saison, de superbes résultats. C'est bien de le voir si fort ».