Mercato - Ousmane Dembélé : Comment Adidas a plombé le Bayern Munich pour son transfert

Axel Cornic

S’il a explosé enfin sur le tard, Ousmane Dembélé a toujours été l’un des talents les plus suivis de sa génération, notamment lors de ses débuts au Stade Rennais. Certains clubs regrettent d’ailleurs de ne pas avoir su trouver la solution pour le recruter à l’époque et c’est le cas du Bayern Munich, qui va bientôt le croiser avec le Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des Champions.

Souvent critiqué pour son manque d’efficacité sur le terrain ou encore une hygiène de vie parfois pas toujours digne d’un professionnel, Ousmane Dembélé a totalement changé. Le joueur que l’on voit actuellement au PSG est en effet à des années lumières de celui qui faisait par exemple grincer des dents en Catalogne, lorsqu’il jouait au FC Barcelone.

Mercato - PSG - Marquinhos : Son départ en Arabie Saoudite déjà annoncé dans la presse ? https://t.co/sWQ6HVaVJu — le10sport (@le10sport) April 27, 2026

« J'étais personnellement impliqué dans le dossier Dembélé » Le PSG a réussi à le relancer après ses problèmes rencontrés au Barça, mais la carrière de Ousmane Dembélé aurait pu avoir une toute autre trajectoire. Dans un entretien accordé à T-Online, Karl-Heinz Rummenigge a en effet avoué qu’il aurait pu recruter le Français par le passé. « J'étais personnellement impliqué dans le dossier Dembélé. Nous, et notamment notre directeur de l'époque, Michael Reschke, étions déterminés à le recruter, mais malheureusement, Dortmund nous a devancés » a confié le membre du Conseil de surveillance du Bayern Munich, parlant surement de l’été 2016.