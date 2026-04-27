AccueilTour de France

Paul Seixas en danger pour le Tour de France : «On peut le tuer»

Paul Seixas en danger pour le Tour de France : «On peut le tuer»
Thibault Morlain -
Journaliste
Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche, lors de Liège-Bastogne-Liège, Paul Seixas a montré qu'il pouvait tenir tête à Tadej Pogaçar même si au final c'est bien le Slovène qui a été le plus fort. Ça n'annonce donc que du bon pour l'avenir du Français. A commencer pour le prochain Tour de France ? Alors qu'on ne sait toujours pas si Seixas sera au départ, voilà que certains ont d'ores et déjà tiré la sonnette d'alarme.

Liège-Bastogne-Liège étant désormais derrière, Paul Seixas va devoir prendre une décision très attendue. Participer ou ne pas participer au prochain Tour de France ? Le 4 juillet prochain, la Grande Boucle s'élancera de Barcelone. Le Français sera-t-il au départ ? A 19 ans, le coureur de la formation Decathlon CMA CGM est annoncé comme un futur vainqueur du Tour et pourrait donc découvrir pour la première fois cet évènement cet été. Mais n'est-ce pas trop tôt pour Seixas ?

« Toute la bulle Tour de France risque de l'assommer »

Avec ce qu'on a vu du duel avec Tadej Pogaçar, la présence de Paul Seixas sur le prochain Tour de France fait saliver plus d'un. Mais il y en a certains qui lui demandent d'attendre encore un peu. Alors que Bernard Hinault lui avait conseillé d'aller se tester sur le Giro ou la Vuelta, Pierre Rolland a lui fait une annonce inquiétante pour Seixas. « Toute la bulle Tour de France risque de l'assommer : on peut le tuer ce gamin », a-t-il lâché sur le plateau de L'Equipe du Soir.

« Qui va lui en vouloir d’avoir abandonné le Tour après seulement une semaine ? »

Pour le moment, l'incertitude plane encore et toujours sur la présence ou non de Paul Seixas au départ du prochain Tour de France. De son côté, Marion Rousse a elle dit du phénomène français : « Devrait-il participer à la prochaine édition ? Il a clairement la clé, mais je dirais : oui ! Je ne sais pas s'il est physiquement prêt – il n'a jamais participé à une course de trois semaines. Mais mentalement, il l'est assurément. D’ailleurs, qui va lui en vouloir d’avoir abandonné le Tour après seulement une semaine ? Ou d’avoir perdu cinq minutes lors d’une mauvaise journée ? Personne. Il a 19 ans, c’est un gamin. C’est normal. Avant tout, il doit prendre du plaisir et être conscient qu'il ne peut que nous surprendre et nous ravir. C'est peut-être aussi la seule année où il peut encore disputer le Tour sans pression. Alors, qu'il fonce, s'il en a envie. Car de nos jours, une carrière évolue à une vitesse folle. Il faut saisir la moindre opportunité ».

Articles liés