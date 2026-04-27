Paul Seixas en danger pour le Tour de France : «On peut le tuer»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche, lors de Liège-Bastogne-Liège, Paul Seixas a montré qu'il pouvait tenir tête à Tadej Pogaçar même si au final c'est bien le Slovène qui a été le plus fort. Ça n'annonce donc que du bon pour l'avenir du Français. A commencer pour le prochain Tour de France ? Alors qu'on ne sait toujours pas si Seixas sera au départ, voilà que certains ont d'ores et déjà tiré la sonnette d'alarme.

Liège-Bastogne-Liège étant désormais derrière, Paul Seixas va devoir prendre une décision très attendue. Participer ou ne pas participer au prochain Tour de France ? Le 4 juillet prochain, la Grande Boucle s'élancera de Barcelone. Le Français sera-t-il au départ ? A 19 ans, le coureur de la formation Decathlon CMA CGM est annoncé comme un futur vainqueur du Tour et pourrait donc découvrir pour la première fois cet évènement cet été. Mais n'est-ce pas trop tôt pour Seixas ?

«Du jamais vu» avec Paul Seixas : Marion Rousse le réclame au départ du Tour de France https://t.co/tROqLNZRHn — le10sport (@le10sport) April 26, 2026

« Toute la bulle Tour de France risque de l'assommer » Avec ce qu'on a vu du duel avec Tadej Pogaçar, la présence de Paul Seixas sur le prochain Tour de France fait saliver plus d'un. Mais il y en a certains qui lui demandent d'attendre encore un peu. Alors que Bernard Hinault lui avait conseillé d'aller se tester sur le Giro ou la Vuelta, Pierre Rolland a lui fait une annonce inquiétante pour Seixas. « Toute la bulle Tour de France risque de l'assommer : on peut le tuer ce gamin », a-t-il lâché sur le plateau de L'Equipe du Soir.