Paul Seixas en danger pour le Tour de France : «On peut le tuer»

Ce dimanche, lors de Liège-Bastogne-Liège, Paul Seixas a montré qu'il pouvait tenir tête à Tadej Pogaçar même si au final c'est bien le Slovène qui a été le plus fort. Ça n'annonce donc que du bon pour l'avenir du Français. A commencer pour le prochain Tour de France ? Alors qu'on ne sait toujours pas si Seixas sera au départ, voilà que certains ont d'ores et déjà tiré la sonnette d'alarme.
Liège-Bastogne-Liège étant désormais derrière, Paul Seixas va devoir prendre une décision très attendue. Participer ou ne pas participer au prochain Tour de France ? Le 4 juillet prochain, la Grande Boucle s'élancera de Barcelone. Le Français sera-t-il au départ ? A 19 ans, le coureur de la formation Decathlon CMA CGM est annoncé comme un futur vainqueur du Tour et pourrait donc découvrir pour la première fois cet évènement cet été. Mais n'est-ce pas trop tôt pour Seixas ?
« Toute la bulle Tour de France risque de l'assommer »
Avec ce qu'on a vu du duel avec Tadej Pogaçar, la présence de Paul Seixas sur le prochain Tour de France fait saliver plus d'un. Mais il y en a certains qui lui demandent d'attendre encore un peu. Alors que Bernard Hinault lui avait conseillé d'aller se tester sur le Giro ou la Vuelta, Pierre Rolland a lui fait une annonce inquiétante pour Seixas. « Toute la bulle Tour de France risque de l'assommer : on peut le tuer ce gamin », a-t-il lâché sur le plateau de L'Equipe du Soir.
« Qui va lui en vouloir d’avoir abandonné le Tour après seulement une semaine ? »
Pour le moment, l'incertitude plane encore et toujours sur la présence ou non de Paul Seixas au départ du prochain Tour de France. De son côté, Marion Rousse a elle dit du phénomène français : « Devrait-il participer à la prochaine édition ? Il a clairement la clé, mais je dirais : oui ! Je ne sais pas s'il est physiquement prêt – il n'a jamais participé à une course de trois semaines. Mais mentalement, il l'est assurément. D’ailleurs, qui va lui en vouloir d’avoir abandonné le Tour après seulement une semaine ? Ou d’avoir perdu cinq minutes lors d’une mauvaise journée ? Personne. Il a 19 ans, c’est un gamin. C’est normal. Avant tout, il doit prendre du plaisir et être conscient qu'il ne peut que nous surprendre et nous ravir. C'est peut-être aussi la seule année où il peut encore disputer le Tour sans pression. Alors, qu'il fonce, s'il en a envie. Car de nos jours, une carrière évolue à une vitesse folle. Il faut saisir la moindre opportunité ».