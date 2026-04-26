Paul Seixas sur le Tour de France : Il n’en veut vraiment pas en 2026 !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que Paul Seixas va disputer ce dimanche Liège-Bastogne-Liège, le phénomène français prendra ensuite sa décision concernant le Tour de France. Participera ? Ne participera pas ? Compte tenu de son talent, ils sont nombreux à vouloir le voir au départ de la Grande Boucle en 2026. Ce n’est en revanche pas le cas de Bernard Hinault, qui en a rajouté une couche sur le sujet.

Pour trouver trace du dernier vainqueur français du Tour de France, il faut remonter à 1985 avec Bernard Hinault. Depuis, on attend son successeur. Et si on l’avait enfin trouvé en la personne de Paul Seixas ? A 19 ans, le coureur de la Décathlon CMA CGM pourrait être celui qui mettra fin à cette attente. A voir maintenant quand Seixas décidera de prendre le départ du Tour de France. Pour le moment, rien ne dit qu’il participera à l’édition 2026, sa décision étant aujourd’hui très attendue…

«Pogacar va avoir un nouveau jouet à casser» : Paul Seixas doit fuir le Tour de France ! https://t.co/qKLr6z5nO2 — le10sport (@le10sport) April 25, 2026

« A sa place, j’aurais commencé cette année par le Tour d’Italie » Tadej Pogaçar face à Paul Seixas sur le Tour de France, on veut voir ça. Mais voilà que Bernard Hinault avait lui appelé à attendre un peu avant de lancer sur la Grande Boucle. Et pour Le Parisien, il en a rajouté une couche. « Est-ce qu’il faut tout de suite le mettre au charbon dans le grand bain ou est-ce qu’il faut un peu le protéger ? En sachant qu’il a quelques belles années encore devant lui. Je maintiens qu’à sa place, j’aurais commencé cette année par le Tour d’Italie et pas le Tour de France. En face, il y a Jonas Vingegaard et cela aurait été plus simple que d’affronter Pogacar en juillet. Cela lui aurait permis de s’affirmer pour un premier Tour de trois semaines », a-t-il dit, lui qui aurait donc préféré voir Paul Seixas d’abord sur le Tour d’Italie ou d’Espagne.