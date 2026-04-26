Le coup de gueule qui concerne Paul Seixas : «Ce sont des conneries»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 19 ans, Paul Seixas est la nouvelle sensation du cyclisme et il est Français. A-t-on enfin trouvé le successeur de Bernard Hinault ? Depuis 1985, la France attend celui qui passera après le dernier vainqueur français du Tour de France. Le coureur de la Décathlon CMA CGM pourrait être l’heureux élu. Les comparaisons sont déjà nombreuses entre Seixas et Hinault. Mais sont-elles justifiées ?

Ce dimanche, à l’occasion de Liège-Bastogne-Liège, tous les regards seront tournés vers Paul Seixas. A 19 ans, le dernier vainqueur de La Flèche Wallonne aura-t-il les capacités de faire tomber Tadej Pogacar ? Le Français devra se montrer très fort, mais il semble avoir le potentiel pour, lui qu’on compare à Bernard Hinault, le dernier vainqueur français du Tour de France. Rien que ça. « Je n’ai pas vu un tel espoir du cyclisme français depuis Bernard Hinault en 1977 et son avènement au Critérium du Dauphiné », avait notamment dit Christian Prudhomme, patron du Tour de France.

«Pogacar va avoir un nouveau jouet à casser» : Paul Seixas doit fuir le Tour de France ! https://t.co/qKLr6z5nO2 — le10sport (@le10sport) April 25, 2026

« On ne peut pas comparer » Paul Seixas serait-il alors le nouveau Bernard Hinault ? La question a directement été posée à ce dernier. Et voilà qu’à propos de ces comparaisons, le dernier vainqueur français du Tour de France a haussé le ton, balançant à l’occasion d’un entretien accordé au Parisien : « Peut-on dire que Seixas est le nouveau Hinault ? Non. Ça, ce sont des conneries. On ne peut pas comparer. Ce ne sont pas les mêmes époques, pas le même matériel. Il y a un tas de choses qui ont changé. Non, c’est le champion d’une génération. Comme l’a été Merckx, comme moi je l’ai été, comme Anquetil l’a été, comme Pogacar pour la sienne ».