PSG - Bayern Munich : «Aucune équipe ne peut les battre sur deux matchs», un entraîneur de Ligue 1 annonce déjà le vainqueur !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Qui sortira gagnant de cette demi-finale alléchante de Ligue des champions ? Le Bayern Munich rendra visite au PSG le 28 avril prochain avant que les hommes de Luis Enrique leur renvoient l'ascenseur la semaine d'après en Bavière. Cette double confrontation devrait causer la perte du Bayern Munich d'après Vahid Halilhodzic.

Au terme d'un match rocambolesque à l'Allianz Arena mercredi soir qui s'est soldé par une victoire du Bayern Munich face au Real Madrid sur le score de 4 buts à 3, le PSG a alors pris connaissance de son adversaire en demi-finales de la Ligue des champions. Le club bavarois est attendu au Parc des princes le 28 avril prochain pour une revanche après le succès des Allemands en saison régulière en novembre dernier (1-2). Aux yeux de Jérôme Alonzo, le PSG est bien parti pour disputer une deuxième finale de Ligue des champions de suite. « De ce que je vois de Paris, c'est une certitude, une conviction, une chose d'un petit peu meilleur à tous les postes finalement, si je fais exception d'Olise peut-être. Ce PSG-là me donne le sentiment de contrôler tout sur le terrain. Manuel Neuer a été le meilleur joueur face au Real Madrid au match aller. Le Bayern concède beaucoup d'occasions et je pense que Paris peut faire très mal à l'aller comme au retour ».

🗣️ Coach Vahid sur le PSG : "Battre Paris sur un match, c'est possible. Sur deux matches, aucune équipe n'en est capable." pic.twitter.com/nPudVyEOYQ — RMC Sport (@RMCsport) April 17, 2026

«Sur un match, oui. Deux matchs, impossible» Et ce n'est pas Vahid Halilhodzic qui affirmera le contraire. De passage en conférence de presse ces dernières heures, l'entraîneur du FC Nantes a dressé un constat clair au sujet de la supériorité du PSG dans le cadre d'une double confrontation en Ligue des champions. « Sur un match, tu peux battre Paris. Sur deux matchs, c'est impossible. Il n'y aucune équipe au monde qui pourra sur deux matchs. Sur un match, oui. Deux matchs, impossible. Il y a un peu de jeunesse dans l'équipe, il y a un petit peu de melon, alors on peut profiter de ça. Mais sur deux matchs, c'est impossible. Parce que dès que le melon dégonfle, tu le mets sur le côté, tu mets un autre joueur qui est encore meilleur. Quel plaisir à entraîner ».