Paul Seixas : Un grand test à passer avant de venir sur le Tour de France ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 4 juillet prochain, le Tour de France s’élancera de Barcelone. Paul Seixas sera-t-il au départ de celui-ci ? Alors que le Français annoncera très prochainement sa décision concernant sa présence ou non sur cette Grande Boucle, certains se posent la question de savoir s’il est apte de tenir les 3 semaines de compétition. C’est ainsi que Seixas a été incité à passer un test avant de s’aligner sur le Tour de France.

Après avoir gagné La Flèche Wallonne ce mercredi, Paul Seixas va disputer ce dimanche Liège-Bastogne-Liège, l’occasion pour lui de se frotter à Tadej Pogacar. Un avant-goût également de ce qui nous attend cet été au Tour de France ? Alors que le Slovène sera bien évidemment au départ de la Grande Boucle, le coureur de la formation Décathlon CMA CGM n’a lui pas encore tranché. « Est-ce qu’il y a déjà une décision prise concernant ma participation au Tour de France ? On a dit qu’on en parlait après Liège. Donc voilà, tout est maintenu pour l’instant, rien n’a bougé », a pu dire Seixas. On en saura donc plus très prochainement…

Paul Seixas : La réponse aux accusations de dopage du phénomène français https://t.co/PgTru8WhtG — le10sport (@le10sport) April 20, 2026

Se tester sur la Vuelta ou le Giro avant le Tour de France ? A 19 ans, Paul Seixas pourrait ainsi décider de se présenter au départ du Tour de France 2026. Mais est-ce pour autant une bonne idée ? Aussi talentueux qu’il est, le Français n’en est qu’au début de sa carrière et on ne sait pas s’il peut tenir sur 3 semaines de compétition. C’est ainsi que Bernard Hinault lui a conseillé d’aller d’abord se tester sur le Tour d’Italie ou d’Espagne. « Est-ce que Paul Seixas doit disputer cette année le Tour de France ? Moi j’ai toujours dit, je pense qu’il faudrait mieux aller faire une fois le Tour d’Italie ou le tour d’Espagne pour voir si on peut tenir les 21 jours de course. Après, c’est lui qui prendra la décision avec son organisation. Un champion doit venir sur le Tour pour gagner la première fois qu’il participe ? On verra bien. Il va avoir en face de lui un coureur qui s’appelle Pogacar qui n’est pas n’importe qui. Pour arrive à le battre, je crois que ça sera difficile », a lâché le dernier vainqueur français du Tour de France au micro d’Europe 1.