Paul Seixas : Un grand test à passer avant de venir sur le Tour de France ?

Le 4 juillet prochain, le Tour de France s’élancera de Barcelone. Paul Seixas sera-t-il au départ de celui-ci ? Alors que le Français annoncera très prochainement sa décision concernant sa présence ou non sur cette Grande Boucle, certains se posent la question de savoir s’il est apte de tenir les 3 semaines de compétition. C’est ainsi que Seixas a été incité à passer un test avant de s’aligner sur le Tour de France.
Après avoir gagné La Flèche Wallonne ce mercredi, Paul Seixas va disputer ce dimanche Liège-Bastogne-Liège, l’occasion pour lui de se frotter à Tadej Pogacar. Un avant-goût également de ce qui nous attend cet été au Tour de France ? Alors que le Slovène sera bien évidemment au départ de la Grande Boucle, le coureur de la formation Décathlon CMA CGM n’a lui pas encore tranché. « Est-ce qu’il y a déjà une décision prise concernant ma participation au Tour de France ? On a dit qu’on en parlait après Liège. Donc voilà, tout est maintenu pour l’instant, rien n’a bougé », a pu dire Seixas. On en saura donc plus très prochainement…
Se tester sur la Vuelta ou le Giro avant le Tour de France ?
A 19 ans, Paul Seixas pourrait ainsi décider de se présenter au départ du Tour de France 2026. Mais est-ce pour autant une bonne idée ? Aussi talentueux qu’il est, le Français n’en est qu’au début de sa carrière et on ne sait pas s’il peut tenir sur 3 semaines de compétition. C’est ainsi que Bernard Hinault lui a conseillé d’aller d’abord se tester sur le Tour d’Italie ou d’Espagne. « Est-ce que Paul Seixas doit disputer cette année le Tour de France ? Moi j’ai toujours dit, je pense qu’il faudrait mieux aller faire une fois le Tour d’Italie ou le tour d’Espagne pour voir si on peut tenir les 21 jours de course. Après, c’est lui qui prendra la décision avec son organisation. Un champion doit venir sur le Tour pour gagner la première fois qu’il participe ? On verra bien. Il va avoir en face de lui un coureur qui s’appelle Pogacar qui n’est pas n’importe qui. Pour arrive à le battre, je crois que ça sera difficile », a lâché le dernier vainqueur français du Tour de France au micro d’Europe 1.
« Tous les scénarios restent possibles »
Participera ? Ne participera pas ? Pour le moment, on ne sait donc toujours pas si Paul Seixas disputera le Tour de France 2026. Et visiblement, tout est littéralement possible. En effet, Jean-Baptiste Quiclet, directeur de la performance de Décathlon CMA CGM, avait fait savoir : « Tous les scénarios restent possibles. On reste fidèle à l'écriture de son plan. Liège et la Flèche vont nous donner des indications mais ce n'est pas directement corrélé aux résultats sportifs. C'est aussi corrélé à de multiples axes physiologiques ou psychologiques. Forcément sa progression et ses résultats appellent au commentaire mais on ne se sent obligé de rien et la décision qui sera prise sera la meilleure puisqu'elle sera une décision commune. Tous les scénarios sont sur la table ».