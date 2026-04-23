Bientôt de retour en France après les Jeux Olympiques, Léon Marchand révèle avoir peur

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’été 2024, lors des Jeux Olympiques organisés en France, Léon Marchand avait pris toute la lumière lors de cet évènement. Reparti avec 5 médailles autour du cou dont 4 en or, la nageur avait vu sa cote de popularité exploser. Voilà qu’il va prochainement nager à nouveau dans l’Hexagone à l’occasion des championnats de France à Saint-Etienne. Une compétition qui provoque une certaine peur chez Léon Marchand.

Il n’aura fallu que quelques jours à Léon Marchand pour entrer dans le coeur des Français. Expatrié aux Etats-Unis avant les Jeux Olympiques, le nageur a brillé face à son public à l’été 2024. Quadruple champion olympique et reparti également avec une médaille de bronze, Marchand est aujourd’hui le sportif préféré des Français. Ces derniers auront d’ailleurs l’occasion de le revoir dans l’Hexagone après les JO entre le 27 juin et le 2 juillet à l’occasion des championnats de France organisés à Saint-Etienne.

«Ça nous fera des médailles en plus» : Laure Manaudou valide ce choix de Léon Marchand ! https://t.co/310iPVbZGB — le10sport (@le10sport) April 22, 2026

« Les championnats de France ça fait toujours un peu peur parce qu'il n'y a pas grand-chose à gagner » Interrogé par RMC, Léon Marchand s’est exprimé sur ce futur retour en France. Et voilà que le nageur quadruple champion du monde a affiché une peur, expliquant : « Je ne pense pas avoir peur de mon retour en France sur l'aspect popularité. En revanche les championnats de France ça fait toujours un peu peur parce qu'il n'y a pas grand-chose à gagner, mais beaucoup à perdre. On doit faire des temps de qualification, c'est toujours un peu difficile. J'essaye de me préparer à 100% pour les championnats d'Europe et pas forcément pour les championnats de France pour essayer d'être vraiment au maximum de mon potentiel aux championnats d'Europe. Du coup c'est un équilibre qu'il faut avoir parce que les temps de qualification sont quand même très difficiles et il faut être en forme, mais sans l'être au maximum. C'est un équilibre qui est un peu difficile ».