Léon Marchand plutôt que Kylian Mbappé ou Antoine Dupont, les Français ont choisi leur sportif préféré

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La France compte aujourd’hui certains des plus grands sportifs du monde. On peut ainsi citer Kylian Mbappé, Antoine Dupont ou encore Victor Wembanyama, qui s’apprête d’ailleurs à disputer son premier match des playoffs NBA avec les Spurs. Mais voilà que c’est un autre nom qui occupe le coeur des Français : Léon Marchand.

Lors de l’été 2024, Paris a accueilli les Jeux Olympiques et les athlètes français et françaises ont brillé à domicile. Mais s’il y avait bien un nom à retenir de cet évènement, c’était celui de Léon Marchand. Pour sa première Olympiade, le nageur a crevé l’écran et réussi à gagner le coeur des Français. Reparti avec 4 médailles d’or et une médaille de bronze, Léon Marchand s’impose aujourd’hui comme le sportif préféré de ses compatriotes.

JO de Paris 2024 : Deux plus tard, Léon Marchand rend ses fans toujours aussi dingues… jusqu’aux demandes en mariage ! https://t.co/T4NMP7obM3 — le10sport (@le10sport) April 18, 2026

Marchand devant Riner et Dupont Ce dimanche, Odoxa a publié un sondage où est dévoilé le classement des sportifs préférés des Français. Et à la première place, on retrouve alors Léon Marchand, avec 43%. Si on poursuit le classement, ce sont Teddy Riner (34%), Antoine Dupont (33%) qui complètent le podium. Kylian Mbappé avec 23% se classe 4ème, juste devant Félix Lebrun, Victor Wembanyama ainsi qu’Ousmane Dembélé. Pauline Ferrand-Prévot, Louis Bielle-Biarrey et Clarisse Agbegnenou complètent ensuite ce top 10 des sportifs préférés des Français.