JO de Paris 2024 : Deux plus tard, Léon Marchand rend ses fans toujours aussi dingues… jusqu’aux demandes en mariage !

Il avait certes déjà pris part aux olympiades de Tokyo trois ans plus tôt. Néanmoins, c’est bien aux Jeux Olympiques de Paris 2024 que Léon Marchand s’est révélé aux yeux du grand public en faisant la razzia des médailles d’or en individuel. Le nageur français s’est bâti plus qu’un fan club : une bande de suiveurs lui vouant un amour inconditionnel au point d’être prêt à franchir le cap.
C’est ce l’on appelle faire une entrée fracassante… dans le cœur des Français. A Paris, sur sa terre natale, Léon Marchand nous a procuré des émotions fortes pendant la quinzaine olympiques des JO de Paris 2024 dans les bassins. Médaillé d’or en 200 m brasse, en 200 m papillon, en 200 m 4 nages et en 400 m 4 nages avec un record olympique établi à chaque fois, le Toulousain a fait un carton plein en solo avant d’obtenir le bronze en 4 x 100 m 4 nages. Sa cote de popularité a été considérablement boostée, lui qui a signé un partenariat chez Nike avec une collaboration marketing aux côtés de Kylian Mbappé et de Victor Wembanyama notamment.
Le club de Léon Marchand divulgue la nature des lettres qui lui sont adressées
Son club des Dauphins du Toec a fait quelques révélations sur l’euphorie toujours d’actualité pour Léon Marchand après bientôt deux années depuis les Jeux Olympiques. Elle n’a « absolument pas » diminuée au point où le club reçoit des lettres d’admirateurs, « une quinzaine par mois » selon Michel Coloma. Le directeur général du club raconte d’ailleurs que ce chiffre est fluctuant. « Parfois, c’est le double, ça dépend des périodes ». Au sein des Dauphins du Toec, on s’est livré à La Dépêche du Midi sur la provenance des lettres manuscrites en question. « Environ 70 % du courrier qu’il reçoit provient de Chine, puis cela vient d’Allemagne, d’Angleterre et aussi des États-Unis ».
Deux admiratrices chinoises ont demandé la main de Léon Marchand
Certaines lettres adressées au club de natation de Léon Marchand ont le mérite de faire rire Michel Coloma dont celles où de l’argent est envoyé dans l’espoir d’une réponse de la part du champion olympique. « Il y en a parfois qui mettent des chèques à l’ordre de Léon Marchand. On est obligé de les jeter à la poubelle. Vous vous doutez bien que Léon ne va pas encaisser ça ». Mais deux admiratrices chinoises de Léon Marchand ont fait encore mieux en lui demandant sa main, coup sur coup. Une chose est sûre, le nageur français a toujours la cote.