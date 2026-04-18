JO de Paris 2024 : Deux plus tard, Léon Marchand rend ses fans toujours aussi dingues… jusqu’aux demandes en mariage !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il avait certes déjà pris part aux olympiades de Tokyo trois ans plus tôt. Néanmoins, c’est bien aux Jeux Olympiques de Paris 2024 que Léon Marchand s’est révélé aux yeux du grand public en faisant la razzia des médailles d’or en individuel. Le nageur français s’est bâti plus qu’un fan club : une bande de suiveurs lui vouant un amour inconditionnel au point d’être prêt à franchir le cap.

C’est ce l’on appelle faire une entrée fracassante… dans le cœur des Français. A Paris, sur sa terre natale, Léon Marchand nous a procuré des émotions fortes pendant la quinzaine olympiques des JO de Paris 2024 dans les bassins. Médaillé d’or en 200 m brasse, en 200 m papillon, en 200 m 4 nages et en 400 m 4 nages avec un record olympique établi à chaque fois, le Toulousain a fait un carton plein en solo avant d’obtenir le bronze en 4 x 100 m 4 nages. Sa cote de popularité a été considérablement boostée, lui qui a signé un partenariat chez Nike avec une collaboration marketing aux côtés de Kylian Mbappé et de Victor Wembanyama notamment.

🇫🇷 Voici les 50 personnalités préférées des Français de 7 à 14 ans :



🥇 Soprano

🥈 Victor Wembanyama

🥉 Olivier Giroud

4️⃣ Inoxtag

5️⃣ Ousmane Dembélé

🟰 Léon Marchand

7️⃣ Gims

8️⃣ Antoine Griezmann

9️⃣ Zinédine Zidane

🔟 Michou



🟰 Jamy Gourmaud

1️⃣2️⃣ Marine de la StarAc

1️⃣3️⃣ Artus… pic.twitter.com/jJFbljrj9z — Cerfia (@CerfiaFR) March 21, 2026

Le club de Léon Marchand divulgue la nature des lettres qui lui sont adressées Son club des Dauphins du Toec a fait quelques révélations sur l’euphorie toujours d’actualité pour Léon Marchand après bientôt deux années depuis les Jeux Olympiques. Elle n’a « absolument pas » diminuée au point où le club reçoit des lettres d’admirateurs, « une quinzaine par mois » selon Michel Coloma. Le directeur général du club raconte d’ailleurs que ce chiffre est fluctuant. « Parfois, c’est le double, ça dépend des périodes ». Au sein des Dauphins du Toec, on s’est livré à La Dépêche du Midi sur la provenance des lettres manuscrites en question. « Environ 70 % du courrier qu’il reçoit provient de Chine, puis cela vient d’Allemagne, d’Angleterre et aussi des États-Unis ».