Un plaquage de l’UBB qui risque de coûter cher : Le Stade toulousain en plein dilemme pour Anthony Jelonch ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En un instant, tout a basculé. Alors que le Stade toulousain et l’Union Bordeaux-Bègles était au coude à coude à ce moment du match, un plaquage d’un joueur bordelais a blessé Anthony Jelonch. Le troisième ligne toulousain a été contraint de céder sa place en raison d’une douleur à l’épaule qui s’avère être une luxation de l’épaule droite de grade élevé, plongeant le Stade toulousain dans un dilemme…

Décidément, l’Union Bordeaux-Bègles fait mal au Stade toulousain depuis l’année dernière sur la scène européenne. Pendant la dernière campagne européenne, l’UBB avait pris le meilleur sur le champion en titre de Top 14 en demi-finale sur le score de 35 à 18. Bis repetita cette saison avec cette fois-ci une victoire bordelaise dès le quart de finale dimanche dernier (30-15). Une défaite difficile à encaisser pour Antoine Dupont et sa bande qui ont notamment perdu Anthony Jelonch à la 52ème minute. La faute à un plaquage qui a contraint le troisième ligne du Stade toulousain à sortir, le bras en écharpe.

Anthony Jelonch souffre d’une luxation de l’épaule droite de grade élevé, et Toulouse craint déjà une absence d’au moins deux mois, en plein sprint vers les phases finales du Top 14… ce que ça change pour la course au titre ? 🏉

Retrouvez l’article complet 👇… pic.twitter.com/wuhbNF3dBe — Mvz Sports (@mvz_sports) April 17, 2026

Luxation de grade élevé de l’épaule pour Anthony Jelonch : Opération ou non ? Une batterie d’examens a été menée à bien depuis ce jour de défaite pour le Stade toulousain et le verdict est tombé : une luxation de l’épaule droite de grade élevé qui engendre une mûre réflexion pour les parties concernées soit le joueur et son club. Doit-il y avoir une opération chirurgicale pour Anthony Jelonch ? C’est le dilemme auquel le leader du Top 14 est confronté selon Rugbyrama pour ce sprint final alors que son absence pourrait durer deux mois. Bien que ce soit l’option la plus probable à l’instant T, empêchant toute complication future due à l’absence d’un passage sur la table d’opération, il est également question de l’installation d’une butée au « cœur de l’épaule de l’international français » aux 40 sélections. L’objectif serait alors de muscler de manière importante l’articulation ayant pour but de permettre à son épaule d’assumer la distance jusqu’à la fin de la saison sans être opéré dans l’immédiat.