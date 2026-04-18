Antoine Dupont en Arabie saoudite avec le XV de France ? Le projet planétaire est tombé à l'eau !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Certes, Antoine Dupont ne sera peut-être plus dans le circuit au moment du coup d'envoi de l'évènement que le monde du rugby attend tous les quatre ans. Néanmoins, en bonne tête de gondole du XV de France, il est incontestablement concerné pour le moment par le virage à 180° qui serait pris en coulisses en Arabie saoudite pour l'organisation de la Coupe du monde 2035.

A la fin de l'année 2024, la FIFA attribuait l'organisation de la Coupe du monde de football 2034 à l'Arabie saoudite. Une avancée majeure dans le développement du ballon rond dans le pays du Golfe qui connaît d'accroître sa place dans le paysage mondial avec la Saudi Pro League peuplée de stars planétaires comme Cristiano Ronaldo et Karim Benzema entre autres. Et il semblerait que depuis quelque temps, l'Arabie saoudite souhaite faire le back to back en déposant sa candidature pour la Coupe du monde de rugby 2025.

L'Arabie saoudite renonce à l'idée de candidater pour la Coupe du monde de rugby 2035.https://t.co/m9fPWounWj — RMC Sport (@RMCsport) April 18, 2026

L'Arabie saoudite a changé d'avis pour la Coupe du monde 2035 ? Ces derniers temps, la tendance s'est inversée si l'on se fie aux informations du Guardian rapportées par RMC Sport ce samedi matin. Le projet de candidature pour le Mondial aurait tout simplement été abandonné par les hauts décideurs saoudiens alors que le prince Abdulaziz bin Turki al-Faisal avait tenu un discours par le biais duquel l'intérêt de la nation pour l'organisation de la compétition réunissant le gratin du rugby mondial était confirmé. La candidature qui doit être soumise à la World Rugby avant le mois d'octobre ne devrait pas être communiquée par l'Arabie saoudite en raison d'un changement au niveau de la stratégie financière du PIF.