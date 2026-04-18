NBA : Victor Wembanyama bientôt dans la légende ? Aurélien Tchouaméni prend les paris !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A tout juste 22 ans, Victor Wembanyama s'est déjà hissé au rang de star aux Etats-Unis. Au point où Nicolas Batum, joueur des Los Angeles Clippers en NBA, estime qu'on en fait pas assez en France concernant la vedette de l'équipe de France. D'autant plus qu'au foot et au rugby, on se montre admiratif de Wemby à l'image d'Aurélien Tchouaméni.

Numéro un de la draft 2023 élu rookie de l'année pour sa première expérience en NBA. Victor Wembanyama, qui se trouve seulement dans sa troisième saison dans l'élite du basket américain, est déjà une figure forte de la discipline tant sur le plan sportif que marketing. Et pour cause, Wemby comme il est surnommé vend plus de maillots que la légende LeBron James cette saison. Rien que ça. En passe de disputer les Play-Offs pour la première fois de sa carrière, Wembanyama fait bien évidemment parler de lui de l'autre côté de l'Atlantique.

“Playing for Real Madrid, it’s the biggest stage in sports—the pressure is a privilege.”



For the first time, The Pivot goes international 🌍 with our first global football ⚽️ star— @realmadrid Aurélien Tchouaméni.



From life at Real Madrid to carrying the weight of France on… pic.twitter.com/FZPA5Dnr0G — Pivot Podcast (@thepivot) April 17, 2026

«Il va probablement être, je l'espère, l'un des meilleurs dans l'histoire du jeu» Dans le cadre d'une interview accordée à The Pivot Podcast aux Etats-Unis, Aurélien Tchouaméni a été interrogé sur son analyse de la trajectoire de carrière de son jeune compatriote Victor Wembanyama (22 ans). Aux yeux du milieu de terrain du Real Madrid et de l'équipe de France, il va sans dire que le pivot de 2 mètres 24 des San Antonio Spurs est parti pour entrer au panthéon du basket. « Si je suis un fan de Wemby ? Evidemment, c'est notre gars, un Français. Il va probablement être, je l'espère, l'un des meilleurs dans l'histoire du jeu ».