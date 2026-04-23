Mercato - OM : «Stéphane Richard n’est pas venu là pour ça», voilà à quoi il faut s’attendre avec le nouveau président marseillais

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A la recherche d’un président pour l’OM, Frank McCourt a décidé de faire confiance à Stéphane Richard. C’est le 2 juillet prochaine que ce dernier prendra officiellement ses fonctions à la tête du club phocéen. Et forcément, ça va commencer fort pour lui avec la gestion du mercato estival en compagnie du futur directeur sportif. Mais à quoi s’attendre avec le futur boss de l’OM ? Pierre Ménès a annoncé la couleur.

Du côté de l’OM, on repart sur un nouveau projet. Stéphane Richard a été nommé président et un nouveau directeur sportif doit prochainement arriver. Le mercato estival s’annonce alors mouvementé à Marseille. A quoi ressemblera alors l’effectif d’Habib Beye, si tant est qu’il soit toujours l’entraineur de l’OM, la saison prochaine ? A l’occasion d’une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès a expliqué à quoi il faudrait s’attendre avec le nouveau président de l’OM, Stéphane Richard.

OM - Départ de Roberto De Zerbi : La pilule ne passe toujours pas pour Medina qui était furieux ! https://t.co/9nsMzq8f4M — le10sport (@le10sport) April 23, 2026

« Il est là pour faire faire des économies à un club qui est trop dépensier » « Cette fois-ci, il n’y aura pas Longoria pour faire des tours de passe-passe pour arriver à contourner le désir de McCourt de ne jamais trop taper dans sa caisse. Je ne suis pas certain que Stéphane Richard soit un homme qui va demander à McCourt de dépenser beaucoup d’argent. Je pense même qu’il n’est pas du tout là pour ça et qu’il est là pour faire faire des économies à un club qui est trop dépensier », a alors confié le journaliste. Il ne faudrait donc pas s’attendre à des folies cet été à l’OM. Encore moins si le club phocéen n’arrive pas à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions.