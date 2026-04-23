Christophe Galtier futur entraîneur de l’OM ? «Il faut qu’il y aille», nouveau soutien après Éric Di Meco !

Au cas où Habib Beye serait démis de ses fonctions à la fin de la saison, Eric Di Meco a récemment poussé pour que l’OM fasse de Christophe Galtier son prochain entraîneur. Après le champion d’Europe 1993, l’ancien entraîneur du PSG a reçu un autre soutien, celui de Bernard Casoni, dont il a été l’adjoint à Marseille.
Dans le Super Mosdcato Show sur RMC lundi dernier, Eric Di Meco a donné le nom de l’entraîneur que l’OM devait nommer selon lui : Christophe Galtier. « Souvent je le dis parce que c’est mon pote, mais pourquoi dans ce club on ne prend pas un mec comme Galtier à un moment donné ? », s’est-il interrogé. « De partout où il passe, il réussit. C’est un Marseillais, il bande pour l’OM, il a envie de venir. »
«Il a entraîné le PSG, mais il a entraîné l’OM avant»
Eric Di Meco n’est pas le seul à penser de la sorte. C’est aussi le cas de Bernard Casoni, malgré le passage de Christophe Galtier au PSG en 2022-2023. « Du moment qu’il est professionnel et qu’il fait gagner l’OM… Il a entraîné le PSG, mais il a entraîné l’OM avant aussi. Il ne faut pas tout mélanger », a-t-il déclaré auprès de Foot365, mettant en avant le fait que l’actuel entraîneur du Neom FC, où il est sous contrat jusqu’en juin 2027, a toujours la « fibre marseillaise ».
«S’il a l’occasion d’entraîner l’OM, il faut qu’il y aille»
« C’était un bon adjoint, qui a fait d’énormes progrès, qui a entraîné de très grands clubs », a ajouté Bernard Casoni, dont Christophe Galtier a été l’adjoint à l’OM, estimant qu’il a « toutes les qualités requises » pour le poste. Si venir à Marseille en ce moment ressemble à un « terrain miné », l’ancien défenseur central a rappelé qu’à « l’époque, lui et moi, on était déjà dans un terrain miné à Marseille, donc il connaît. » Bernard Casoni s’appuie également sur l’expérience de Christophe Galtier au PSG, où il a eu à composer avec un environnement à forte pression. « Je serais très content et s’il a l’occasion d’entraîner l’Olympique de Marseille, il faut qu’il y aille », a-t-il conclu.
Galtier et l’OM ont déjà été en contact
Comme il le confiait récemment auprès du Figaro, Christophe Galtier a déjà eu l’opportunité d’entraîner l’OM, juste après son départ du PSG à l’été 2023 : « Je suis né à Marseille, j’ai joué à l’OM… Ça aurait pu se faire, mais ça ne s’est pas fait pour une histoire de timing. J’ai été sollicité par l’OM après Paris, mais pour les raisons précédemment évoquées, j’ai préféré dire non. J’avais besoin de prendre un peu de distance afin de préparer les échéances extrasportives qui arrivaient. Pas facile de dire non à l’OM ? Ça n’a pas été simple mais j’ai préféré être honnête avec les gens qui m’avaient sollicité lors des entretiens. Est-ce que ça se représentera ? Je ne sais pas… »