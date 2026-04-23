«Safonov ce n'est pas Donnarumma ou Courtois» : Il prédit un retour en force de Lucas Chevalier au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de l'année, Matvey Safonov s'est solidement imposé dans les buts du PSG au détriment de Lucas Chevalier. Néanmoins, Benoit Trémoulinas estime que rien n'est perdu pour l'ancien Lillois qui doit s'accrocher et grader pour ambition de retrouver sa place la saison prochaine.

Auteur d'une première partie de saison décevante dans la foulée de son transfert, Lucas Chevalier a rapidement perdu sa place de titulaire dans les buts du PSG au profit de Matvey Safonov, qui a d'ailleurs réalisé plusieurs prestations abouties, notamment en Ligue des champions. Néanmoins, rien n'est perdu pour Lucas Chevalier à en croire Benoit Trémoulinas, persuadé que l'ancien Lillois peut inverser la tendance la saison prochaine.

That first Safonov save 😱



Some incredible goalkeeping on Tuesday... your favourite save? 🧤@qatarairways | #LetsFly pic.twitter.com/7nbMMTiZuP — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 14, 2026

Pour Témoulinas, rien n'est perdu pour Chevalier « Il faut tout simplement qu’il soit bon, c’est tout ! Luis Enrique lui a donné plusieurs fois sa chance, malheureusement il ne l’a pas saisi. Ça fait partie de la concurrence dans les très grands clubs, que ce soit joueur ou gardien. Je pense que la chance qu’il a c’est que c’est un très jeune gardien, il n’est pas devenu mauvais en un an, son potentiel est toujours là. La chance qu’il peut avoir c’est qu’il y a toujours une année d’adaptation on va dire, où c’est compliqué, et la deuxième année il peut inverser la tendance », affirme-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg avant de poursuivre.