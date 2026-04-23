Une star a rencontré Kylian Mbappé et l’équipe de France : «C’était assez bizarre pour moi…»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’occasion de la dernière trêve internationale, l’équipe de France s’est envolée pour les Etats-Unis afin d’affronter le Brésil à Boston puis la Colombie à Washington. Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont donc traversé l’Atlantique, ce qui a donné notamment lieu à une rencontre avec la nageur français, Léon Marchand. Et voilà que pour ce dernier, ce moment a été particulier.

A quelques mois de la Coupe du monde, l’équipe de France a pu prendre certains repères aux Etats-Unis. En effet, Didier Deschamps et ses joueurs ont effectué leur dernière tournée au pays de l’Oncle Sam, y affrontant le Brésil à Boston puis la Colombie à Washington. Une traversée de l’Atlantique qui a également permis à Léon Marchand de rencontrer Kylian Mbappé et les joueurs de l’équipe de France. Un moment sur lequel est d’ailleurs revenu le quadruple champion olympique à l’occasion d’un entretien accordé à RMC.

«Je m'en fiche», l'entraîneur du Real Madrid répond cash sur Kylian Mbappé et José Mourinho ! https://t.co/qZRirh4dFA — le10sport (@le10sport) April 23, 2026

« L'équipe de France de foot je la vois à la télé normalement » Léon Marchand a donc pu rencontrer Kylian Mbappé, Didier Deschamps et compagnie. Et à ce propos, il a alors fait savoir : « C'est grâce à mes sponsors que j'ai la chance de faire ça et c'est un privilège. On m'a invité à voir le match des Bleus contre le Brésil à Boston. C'était assez bizarre pour moi (rires), je ne vais pas vous mentir. L'équipe de France de foot je la vois à la télé normalement mais je ne la vois pas en vrai. Je me suis retrouvé d'un coup en discussion avec Didier Deschamps, Kylian Mbappé, le président de la fédération. C'était assez dingue. J'ai aussi beaucoup discuté avec le préparateur physique, on a pu comparer un peu ce que les nageurs faisaient et ce que les footeux faisaient ».