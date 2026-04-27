Grièvement blessé, Xavi Simons doit renoncer à la Coupe du monde : «Ça me déchire le coeur»

Alexis Brunet

Le 11 juin débutera officiellement la Coupe du monde 2026 et Xavi Simons ne sera pas de la partie. Alors qu’il était en bonne voie pour faire partie de la liste des Pays-Bas, le milieu offensif s’est gravement blessé (ligaments croisés du genou droit) avec Tottenham contre Wolverhampton et il ne pourra pas rejouer avant plusieurs mois.

À l’approche de la Coupe du monde, tous les joueurs ont peur d’une chose : la blessure. Dernièrement, c’est Hugo Ekitike qui s’est vu être privé du mondial après sa grave blessure contre le PSG en Ligue des champions. Ce week-end, un autre joueur de Premier League a dû dire adieu à ses rêves de CDM.

La saison cauchemardesque de Tottenham continue : Xavi Simons doit sortir sur civière après s'être blessé au genou 😰#WOLTOT | #PremierLeague pic.twitter.com/tECuB5nvo7 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 25, 2026

Xavi Simons ne disputera pas la Coupe du monde Samedi, Wolverhampton et Tottenham s’affrontaient en Premier League et la rencontre a tourné au cauchemar pour Xavi Simons. À la 63ème minute, le milieu offensif des Spurs a dû laisser sa place sur blessure. Le Néerlandais est sorti sur civière et malheureusement il souffre d’une rupture des ligaments croisés du genou droit. L’ancien joueur du PSG a pris la parole sur son compte Instagram, officialisant par la même occasion son forfait pour la Coupe du monde. « On dit que la vie peut être cruelle et aujourd’hui, c’est ainsi que je la ressens. Ma saison s’est terminée de manière brutale et j’essaie simplement de l’accepter. Honnêtement, j’ai le cœur brisé. Rien de tout cela n’a de sens. Tout ce que je voulais faire, c’était me battre pour mon équipe et maintenant, la possibilité de le faire m’a été arrachée… ainsi que la Coupe du Monde. Représenter mon pays cet été… tout simplement disparu. Il me faudra du temps pour faire la paix avec cela, mais je continuerai à être le meilleur coéquipier possible. Je n’ai aucun doute que, ensemble, nous remporterons cette bataille. Je vais emprunter ce chemin maintenant, guidé par la foi, avec force, avec résilience, avec conviction, en comptant les jours avant de revenir sur le terrain. Soyez patients avec moi. COYS »