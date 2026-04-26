«Du jamais vu» avec Paul Seixas : Marion Rousse le réclame au départ du Tour de France

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 4 juillet prochain, le Tour de France s’élancera de Barcelone pour 3 semaines de compétition. Alors que Tadej Pogaçar tentera de ramener un nouveau maillot jaune sur les Champs-Elysées, le Slovène devra comme toujours se méfier de la concurrence. Paul Seixas en fera-t-il partie ? Alors qu’on sait toujours pas si le Français sera au départ de la Grande Boucle, Marion Rousse espère que ça sera le cas.

Après avoir disputé Liège-Bastogne-Liège, Paul Seixas va pouvoir régler un gros dossier, celui de sa participation au prochain Tour de France. A 19 ans, le phénomène de la formation Décathlon CMA CGM a montré qu’il pouvait accrocher les meilleurs. Mais a-t-il les capacités de le faire sur 3 semaines de compétition lors de la Grande Boucle pour une grande première sur cette compétition ? Alors que les avis sont partagés à propos de Seixas entre ceux qui veulent le voir en 2026 et ceux qui lui conseillent d’attendre encore un peu, Marion Rousse a elle pris position.

Paul Seixas : A 8 ans, il avait déjà… «un moteur de Ferrari» ! https://t.co/I5zQC6AIJC — le10sport (@le10sport) April 26, 2026

« À cet âge-là, il a déjà un avantage sur Pogacar » Comme beaucoup, Marion Rousse est elle aussi impressionné par les performances de Paul Seixas. Dans un entretien accordé à HLN, la consultante de France Télévisions a notamment pu dire du phénomène de 19 ans : « Ce qu’il présente est vraiment fantastique ? Du jamais vu, à mon avis. À cet âge-là, il a déjà un avantage sur Pogacar. On va se régaler avec lui dans les années à venir, c'est certain. Il est déjà évident que plusieurs émissions de télévision populaires, qui d'ordinaire ne parlent jamais de cyclisme, ne cessent de parler de Paul. Et pourtant, nous ne sommes pas encore en mode Tour. Il se passe quelque chose avec Seixas en France ».