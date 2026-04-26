Départ de Medhi Benatia : L'OM a peut-être trouvé son nouveau directeur sportif...

Axel Cornic

Arrivé sur la pointe des pieds en novembre 2023 comme conseiller, Medhi Benatia a su gravir les échelons à l’Olympique de Marseille, où il est désormais le seul patron du sportif. Mais ça ne va pas durer, puisqu’il va quitter son poste à la fin de la saison et Frank McCourt ainsi que le nouveau président Stéphane Richard devront lui trouver un successeur. Et une première piste semble se confirmer, en Italie.

Tout a basculé début février. Après avoir fait presque jeu égal avec le PSG au Trophée des Champions, l’OM semblait entrevoir une deuxième partie de saison encourageante. Mais la crise engendrée en grande partie par l’élimination surprise en Ligue des Champions a finalement emporté tout son passage, avec notamment le départ du président Pablo Longoria.

Des couches «Pampers» pour Balerdi, le joueur de l'OM est tourné en ridicule sur la chaîne L'Equipe ! https://t.co/KZNNR94EwM — le10sport (@le10sport) April 26, 2026

« Je peux donc confirmer qu'il partira à l'issue de la saison » Le propriétaire Frank McCourt doit désormais tout reconstruire et s’il a récemment annoncé la nomination de Stéphane Richard pour le poste de président, il devra tôt ou tard trouver un nouveau directeur sportif. Car Medhi Benatia quittera également l’OM, après avoir accepté de rester cet hiver. « Mehdi était prêt à partir plus tôt. Je lui ai demandé de venir pour qu'on discute et qu'il reconsidère son choix. Il a accepté de le faire mais il m'a dit qu'il arrêtait à la fin de la saison » a l’homme d’affaires américain, dans un entretien accordé au Journal du Dimanche. « Je lui ai dit d'accord. Je peux donc confirmer qu'il partira à l'issue de la saison ».