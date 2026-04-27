AmineMaTué annonce le prochain Eleven All Stars au Parc des Princes... avec Rayan Cherki

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Les streameurs français vont faire leur retour sur un terrain de football. Ce dimanche soir, à l'occasion d'un live organisé sur sa chaine Twitch, AmineMaTué a annoncé une nouvelle édition de l'Eleven All Stars. Après deux matchs face à l'Espagne, on aura le droit cette fois à une rencontre entre la France et l'Angleterre... au Parc des Princes.

Après France-Espagne, place à France-Angleterre ! Evènement organisé par le streameur AmineMaTué, l'Eleven All Stars va revenir d'ici quelques semaines. L'annonce est tombée ce dimanche soir et le rendez-vous est donné le 24 mai prochain sur la pelouse du Parc des Princes, le stade du PSG. Les streameurs français auront donc cette fois de nouveaux adversaires puisqu'après deux matchs contre les Espagnols, ce sont les Anglais qui se présenteront face à eux, menés notamment par KSI ou encore Harry Wroetoshaw.

ELEVEN ALL STARS 🏆



🇫🇷 FRANCE - ANGLETERRE 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



24 MAI À 20H AU PARC DES PRINCES 🤩



EN DIRECT SUR MA CHAÎNE TWITCH pic.twitter.com/yxxBvj8485 — Amine 😞🌧 (@AmineMaTue) April 26, 2026

France-Angleterre au Parc des Princes Alors que les participants côté français et côté anglais seront dévoilés d'ici quelques jours, AmineMaTué a publié ce dimanche soir le teaser de ce nouvel Eleven All Stars face aux Anglais qui se déroulera le 24 mai prochain au Parc des Princes. On a ainsi pu voir le streameur aux côtés du rappeur SDM, qui avait d'ailleurs participé à la dernière rencontre face à l'Espagne, lancer l'affrontement face à KSI et Harry Wroetoshaw. Et voilà qu'un invité de marque a participé à cette bande annonce puisque Rayan Cherki, international français et joueur de Manchester City, est apparu.