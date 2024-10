Eleven All Stars 2 : «Sales arabes», les insultes racistes sont révélées !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Deux ans après sa victoire à Paris, l’équipe de France des streamers a perdu le match retour face à l'Espagne samedi soir (2-0). Une rencontre marquée par des incidents racistes survenus en tribunes. Si des joueurs en ont été la cible, c’est également le cas de certains supporters, comme l’a révélé le streamer Zack Nani.

« On nous a manqué de respect, il y a eu du racisme, on n'a pas été défendus par le créateur de l'événement. Il n'y aura pas de troisième match. » Comme l’a déclaré Amine sur sa chaîne Twitch, il n’y aura pas de troisième édition de l’Eleven All Stars. Après sa victoire à l’aller il y a deux ans, l’équipe de France des streamers s’est inclinée samedi soir lors du match retour en Espagne (2-0), mais ce sont surtout les incidents racistes survenus lors de la rencontre qui ont entaché cet événement.

« Brawks lui fait un cœur, le gars lui répond “singe” »

« J’étais juste à côté. Nous, on voulait éviter d’avoir trop le public contre nous, donc éviter de trop s’énerver sur le terrain – ça a été un peu raté parce qu’il y a eu des moments de tension pour pas grand-chose, surtout pour un match de créateurs de contenu – et éviter de trop chauffer le public. C’est-à-dire que si on se faisait un peu insulter, on leur faisait des cœurs, des sourires, pour les relaxer un peu, quoi. Quand Brawks est remplacé, il sort de l’autre côté du terrain. Un gars lui fait des doigts d’honneur, Brawks lui fait un cœur, le gars lui répond “singe” », a expliqué le streamer Zack Nani à So Foot. « Donc il s’énerve, il s’approche, et après il y a les images qu’on a tous vues. La sécurité est venue très vite, et le mec s’est fait dégager sous nos yeux en deux secondes. Ça n’excuse pas ce qu’il s’est passé, mais ils ont au moins été réactifs. Après, on retourne tous dans le vestiaire par solidarité pour Brawks. Moi, ça fait dix ans que je le connais et c’est la première fois que je le voyais dans cet état. C’est légitime parce que ça n’a pas sa place sur un terrain de football, surtout pour un match de youtubeurs. Enfin, je ne dis pas que ça a plus sa place dans un match à enjeu, mais c’est ridicule que de tels événements aient lieu dans ce contexte. »

« Certains ont été traités de sales arabes, on leur a jeté des cacahuètes… »

Les quelques supporters français qui avaient fait le déplacement à Madrid ont eu aussi été la cible d’insultes et de comportements racistes : « La question de la reprise ou non du match s’est posée, surtout qu’Amine a entre-temps appris que nos supporters avaient aussi subi des trucs : certains ont été traités de sales arabes, on leur a jeté des cacahuètes… il y a des vidéos qui sont sorties sur les réseaux. Donc on n’était pas loin de ne pas vouloir continuer. Les joueurs espagnols sont venus montrer un peu d’empathie, tout ça. À la fin, on a décidé de continuer. Donner un pouvoir de nuisance à une personne lors d’un truc aussi gros, c’est dommage. Donc je ne regrette pas du tout d’avoir continué. La réponse apportée par la sécurité a été la bonne. Après, est-ce que ça a eu une influence négative ? Oui, évidemment. Alonz, notre meilleur joueur, a dit que ça l’avait sorti de son match. Et beaucoup ont été affectés par ça. Je ne vais pas faire l’idéaliste à dire que ça va réveiller des consciences, parce que j’ai quand même l’impression que ça ne changera rien. Je suis assez fataliste là-dessus », a ajouté Zack Nani.