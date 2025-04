Galthié - Ntamack : Malaise confirmé au XV de France ?

Axel Cornic

Le Tournoi des 6 Nations a été marqué par des nombreuses polémiques, notamment avec Matthieu Jalibert qui a une nouvelle fois beaucoup fait parler de lui. Après avoir quitté le XV de France à l’automne, l’ouvreur a une nouvelle fois été déclassé par Fabien Galthié, qui a décidé de miser sur Thomas Ramos après le carton rouge de Romain Ntamack.

Considéré comme l’un des 10 les plus talentueux du Top 14, Matthieu Jalibert n’arrive pas à confirmer avec le XV de France. Barré par Romain Ntamack, il a même vu Thomas Ramos lui passer devant ces dernières années... alors que le joueur du Stade Toulousain est arrière de formation.

Jalibert, le mal-aimé du XV de France

On pensait que le carton rouge de Ntamack lors de la première journée du 6 Nations allait pouvoir le relancer. Mais rien n’est allé comme prévu ! Jalibert a en effet été titularisé face à l’Angleterre pour la seule défaite française de l’hiver, avant de disparaitre de la circulation. Il n’est d’ailleurs même pas resté à Marcoussis, puisqu’après une discussion avec Fabien Galthié il a souhaité retrouver son club de l’UBB, où il n’a aucun rival à la hauteur de son talent.

« Pour moi c’est un très grand joueur »

En sélection comme en club, Matthieu Jalibert peut tout de même compter sur le soutien de ses coéquipiers. « J’aime son état d’esprit, il aime le jeu. Certes il rate parfois des choses mais on oublie souvent ce qu’il a fait juste avant. Pour moi c’est un très grand joueur » a déclaré Yoram Moefana, lors d’un entretien accordé à FT Sports. « Jouer avec lui, c’est énorme. On essaye de toujours avancer, de le supporter. S’il fait une connerie, je ne lui gueule pas dessus. On sait ce qu’il vaut. Chacun a son opinion. C’est un très bon mec, un amour. Il est talentueux. On prend du plaisir à jouer avec lui ».