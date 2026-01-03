Zidane : La paternité inattendue !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Grande figure du football français, Zinedine Zidane a toujours été surnommé "Zizou" au cours de sa carrière. Un surnom qu'il doit à Rolland Courbis, son ancien entraîneur aux Girondins de Bordeaux, à qui l'ancien numéro 10 a attribué la paternité de ce diminutif dans une interview en 2022.

En juin 2022, alors qu'il fêtait le cap symbolique des 50 ans, Zinedine Zidane accordait un large entretien au quotidien L'EQUIPE dans lequel il évoquait les moments marquants de carrière de joueur puis d'entraîneur. Et le (probable) futur sélectionneur de l'équipe de France dévoilait notamment l'origine de son fameux surnom, "Zizou", qui avait été trouvé par Rolland Courbis lorsque ce dernier entraînait Zidane aux Girondins de Bordeaux entre 1992 et 1994.

« Personne ne m’appelait Zinédine » « Quand j’étais jeune, personne ne m’appelait Zinédine. Même moi. C’était Yazid ou Yaz’, de mon deuxième prénom. Zinédine est mon premier prénom, que la grand-mère de mon ami d’enfance Malek a soufflé à ma mère. Ma maman l’a adopté tout de suite car elle adorait cette femme. C’est la presse qui a réveillé Zinédine quand j’ai commencé à percer. Mon premier prénom à l’état civil est ressorti avec le début de ma notoriété », indique dans un premier temps Zinedine Zidane avait d'apporter à Rolland Courbis le crédit de son fameux surnom.