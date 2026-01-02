Kylian Mbappé et Mohamed Henni, ça dégénère !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent au Maroc durant la trêve hivernale pour venir encourager Achraf Hakimi à la CAN, Kylian Mbappé en a profité pour voir une rencontre du Cameroun, pays d’origine de son père. En revanche, l’ex-star du PSG n’a pas assisté à un match de l’Algérie, dont est originaire sa mère. De quoi rendre l’influenceur Mohamed Henni fou de rage.

«Honte à toi Mbappé». La présence de l’international français à Marrakech la semaine dernière pour assister à la rencontre entre la Côte d’Ivoire et le Cameroun, dont est originaire son père, n’a toujours pas été digérée par Mohamed Henni. Dans son émission Octogoal, l’influenceur franco-algérien a reproché à Kylian Mbappé son absence lors des premiers matches de l’Algérie, pays d’origine de sa mère Fayza Lamari.

« Comment tu veux que je me calme quand Mbappé l’Algérien va voir le match du Cameroun plutôt que l’Algérie » « Je n’ai jamais vu un mec comme ça, le mec il renie ses origines algériennes. Il m’a choqué, il m’a déçu. Mbappé, t’es dans la sauce algérienne. Tu as renié tes origines, honte à toi Mbappé, a lâché Mohamed Henni. Le mec s’est déplacé jusqu’au Maroc pour aller voir son pote Hakimi, voir le match du Maroc, ça c’est une chose, pas de problème. À cinq minutes du match du Maroc, il y a le match de l’Algérie, et qu’est-ce qu’il va faire ? Il va voir le Cameroun. Mais t’as pas honte Mbappé ? Honte à toi ! Comment tu peux autant renier autant tes origines algériennes, c’est grave. Il avait le choix entre le match du Cameroun ou de l’Algérie, mais il est déjà allé en vacances au Cameroun. Il a déjà fait ce geste pour le Cameroun, il y a passé quelques jours, comment tu veux que je me calme quand Mbappé l’Algérien va voir le match du Cameroun plutôt que l’Algérie, je trouve ça dégueulasse. »