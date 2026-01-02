Kylian Mbappé et Mohamed Henni, ça dégénère !

Présent au Maroc durant la trêve hivernale pour venir encourager Achraf Hakimi à la CAN, Kylian Mbappé en a profité pour voir une rencontre du Cameroun, pays d’origine de son père. En revanche, l’ex-star du PSG n’a pas assisté à un match de l’Algérie, dont est originaire sa mère. De quoi rendre l’influenceur Mohamed Henni fou de rage.
«Honte à toi Mbappé». La présence de l’international français à Marrakech la semaine dernière pour assister à la rencontre entre la Côte d’Ivoire et le Cameroun, dont est originaire son père, n’a toujours pas été digérée par Mohamed Henni. Dans son émission Octogoal, l’influenceur franco-algérien a reproché à Kylian Mbappé son absence lors des premiers matches de l’Algérie, pays d’origine de sa mère Fayza Lamari.
« Comment tu veux que je me calme quand Mbappé l’Algérien va voir le match du Cameroun plutôt que l’Algérie »
« Je n’ai jamais vu un mec comme ça, le mec il renie ses origines algériennes. Il m’a choqué, il m’a déçu. Mbappé, t’es dans la sauce algérienne. Tu as renié tes origines, honte à toi Mbappé, a lâché Mohamed Henni. Le mec s’est déplacé jusqu’au Maroc pour aller voir son pote Hakimi, voir le match du Maroc, ça c’est une chose, pas de problème. À cinq minutes du match du Maroc, il y a le match de l’Algérie, et qu’est-ce qu’il va faire ? Il va voir le Cameroun. Mais t’as pas honte Mbappé ? Honte à toi ! Comment tu peux autant renier autant tes origines algériennes, c’est grave. Il avait le choix entre le match du Cameroun ou de l’Algérie, mais il est déjà allé en vacances au Cameroun. Il a déjà fait ce geste pour le Cameroun, il y a passé quelques jours, comment tu veux que je me calme quand Mbappé l’Algérien va voir le match du Cameroun plutôt que l’Algérie, je trouve ça dégueulasse. »
« On n’a pas besoin de toi »
« Qu’est-ce que l’Algérie a fait pour que tu n’en parles jamais, pour que tu nous insultes comme ça ? Mbappé avait dit qu’il ne voulait pas associer son image à la malbouffe, moi j’irai plus loin : Mbappé ne veut pas associer son image à l’Algérie, affirme Henni. Il ne veut pas et c’est volontaire, c’est honteux. (…) On t’emm*rde Mbappé. On n’a pas besoin de toi. On a Zidane, on a son fils, on a Maza, on a Hadj Moussa, on a Mahrez, on n’a pas besoin de toi Mbappé. »