«Je ne veux pas y croire…» : Daniel Riolo hallucine, le premier coup de tonnerre de 2026 !

On a appris ce jeudi 1er janvier 2026 le départ d’Enzo Maresca de Chelsea, désormais à la recherche d’un nouvel entraîneur. Liam Rosenior, actuellement à Strasbourg, club faisant également partie de la galaxie BlueCo, fait partie des pistes étudiées. De quoi fortement agacer Daniel Riolo.
C’est la bombe de ce début d’année sur la planète foot. Ce jeudi, Chelsea a officialisé le départ de son entraîneur Enzo Maresca, la faute notamment à des tensions en coulisses mais également aux derniers résultats poussifs de la formation londonienne, cinquième de Premier League à 15 points du leader Arsenal. « Enzo et le club estiment qu’un changement offre à l’équipe les meilleures chances de remettre la saison sur les rails », a fait savoir Chelsea dans son communiqué.
Liam Rosenior à Chelsea ?
Un changement qui pourrait avoir de lourdes conséquences en Ligue 1, et plus précisément du côté de Strasbourg. Le nom de Liam Rosenior est en effet évoqué par la presse anglaise pour venir prendre la succession d’Enzo Maresca. Pour rappel, le Racing et Chelsea ont le même propriétaire, BlueCo, déjà dans le collimateur d’une partie des supporters alsaciens, opposés à l’idée de la multipropriété.
« Une vision affreuse du foot »
Sur X, Daniel Riolo n’a pas caché sa stupéfaction en évoquant l’idée de voir Liam Rosenior débarquer à Chelsea en cours de saison. « Et si … je ne veux pas y croire… Rosenior remplace Maresca… Alors ce n’est plus une vision limitée de BluCo mais une vision affreuse du foot… Leur modèle sera alors indéfendable », a écrit le journaliste de RMC.