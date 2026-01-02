Zidane craque en plein bonheur, «je suis catastrophique»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Vainqueur du Ballon d'Or en 1998 après la victoire historique de l'équipe de France en Coupe du Monde, Zinedine Zidane nageait à ce moment-là en plein bonheur. Mais l'ancien meneur de jeu tricolore a ensuite totalement perdu ses moyens et reconnait avoir été catastrophique sur la fin de cette année civile 1998.

Auteur d'un doublé de légende en finale de la Coupe du Monde 1998 contre le Brésil (3-0), Zinedine Zidane était alors au summum de sa carrière, et cette performance lui a d'ailleurs permis de remporter le Ballon d'Or cette année-là. Et pourtant, de retour à la Juventus Turin en septembre avec ce Mondial, Zidane a totalement craqué comme il l'a lui-même avoué en 2022 dans un large entretien accordé à L'EQUIPE.

« Après la Coupe du monde, je suis catastrophique ! » « 1998, ma plus belle année de joueur? Les six premiers mois jusqu’à la finale, pas les six derniers. Après la Coupe du monde, je suis catastrophique ! Je ne mettais plus un pied devant l’autre. Même mes copains me disaient : “Mais c’est ton cousin qui joue, c’est ton cousin qui est revenu à la Juve !” Quand vous gagnez un grand titre comme la Coupe du monde, vous avez tendance à vous relâcher. Et moi, je me suis vraiment bien relâché ! Et pour repartir, c’est dur. Il faut du temps. Après janvier, j’ai réenclenché. Très bien en janvier et février puis je me suis blessé. Cent jours. La saison finie. Puis j’ai repris pour une saison 1999-2000 au top avec la victoire en apothéose à l’Euro », a confié Zinedine Zidane.