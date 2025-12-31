Rupture pour Zidane : Son entourage réagit !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Les spéculations sont nombreuses depuis maintenant plusieurs années au sujet d'une rupture entre Zinedine Zidane et Didier Deschamps, son ancien coéquipier de l'équipe de France, avec qui une rivalité sportive semble s'être installée. Mais des proches prennent la parole à ce sujet et nient fermement tout clash ou tout malaise entre les deux hommes.

Pressenti pour venir assurer sa succession au poste de sélectionneur de l'équipe de France l'été prochain, Zinedine Zidane est-il en froid avec Didier Deschamps ? Les spéculations vont bon train depuis un moment à ce sujet, et il serait même question d'une véritable rivalité sportive qui s'est installée entre les deux hommes au fil des années. Mais qu'en dit vraiment l'entourage de Zidane et de Deschamps ?

« Aucune animosité entre eux » En 2023, dans les colonnes du Parisien, une source proche de Zinedine Zidane et Didier Deschamps a nié en bloc ces rumeurs : « Quoi qu’on veuille bien en dire, il n’existe aucune animosité entre eux. Ils ne vont pas s’appeler fréquemment ou partir en vacances ensemble. Ce ne sont pas des amis, mais ils ont un respect mutuel pour leur carrière respective, leurs résultats en clubs ou avec la sélection. En quelque sorte, leurs années chez les Bleus les ont liés à vie. Personne ne pourra les leur enlever. Et si l’un a, un jour, pour une raison ou une autre, besoin de l’autre, il pourra compter sur lui. J’en demeure convaincu », indiquait ce proche.