Zidane en pleine rupture, l'annonce troublante !

Amadou Diawara

Pensionnaire du Betis Deportivo, Elyaz Zidane (20 ans) défend les couleurs de l'équipe de France U20. Toutefois, il n'est pas impossible qu'il choisisse de rejoindre son frère Luca (27 ans) en sélection algérienne. En effet, ce dernier n'a pas fermé la porte à cette éventualité lorsqu'il a été interrogé.

Agé de 20 ans, Elyaz Zidane évolue au Betis Deportivo. Très en vue dans son club, avec qui il est sous contrat jusqu'au 30 juin 2026, le défenseur central gaucher a tapé dans l'œil de Bernard Diomède. En effet, Elyaz Zidane a été le joueur le plus utilisé par le sélectionneur de l'équipe de France U20 lors du Mondial organisé en octobre dernier. Malgré tout, le fils de Zinedine Zidane pourrait finalement évoluer avec l'Algérie en A.

Algérie : Elyaz Zidane va rejoindre son frère Luca ? Gardien titulaire de l'Algérie lors de cette CAN, Luca Zidane n'a pas exclu l'idée de voir son frère, Elyaz, rejoindre sa sélection dans les années à venir. « Comme tout le peuple algérien, ils (sa famille) sont là derrière nous. C'est important pour nous de les avoir ici avec une ambiance incroyable, donc on fait le maximum pour les rendre fiers. Si un autre Zidane va me rejoindre en sélection algérienne ? On verra, ce n'est pas le moment d'en parler. On est très contents de cette qualification, d'être assurés de finir premiers. C'est une fierté pour moi de pouvoir défendre mon pays et de jouer cette CAN. En plus avec une qualification et deux victoires, je suis très content », a déclaré le portier de 27 ans en zone mixte ce dimanche.