Mbappé (déjà) de retour ? Les dernières révélations de la presse espagnole !

Blessé au genou gauche, Kylian Mbappé a déjà manqué les derniers rendez-vous du Real Madrid. Désormais, le retour à la compétition du numéro 10 madrilène est sur toutes les lèvres. A en croire les dernières indiscrétions de la presse espagnole, les dernières nouvelles seraient plutôt positives pour le Bondynois. Explications.
Auteur d’une bonne saison sur le plan individuel, Kylian Mbappé a subi un gros coup d’arrêt. Touché au ligament du genou gauche, le Français est absent des terrains ces derniers temps. Véritable vedette du Real Madrid, le numéro 10 et sa santé inquiètent beaucoup les supporters madrilènes ainsi que la presse espagnole. Alors qu’une potentielle opération a même été évoquée pour Mbappé, il n’en sera rien. Le Français devrait prochainement pouvoir retrouver sa place selon MARCA.
Les sensations de Mbappé sont changeantes
En effet, le média espagnol indique ce jeudi que l’état de Kylian Mbappé est encore un peu instable. L’attaquant de 27 ans connaît des sensations véritablement différentes d’un jour à l’autre. Ainsi, comme l’avait confié Alvaro Arbeloa il y a plusieurs jours, le Real Madrid va vraiment se montrer précautionneux avec son attaquant qui pour rappel, est rentré en France en début de semaine après avoir exprimé un mécontentement quant aux services médicaux du club madrilène.
La tendance est positive pour le voir face à City
Selon MARCA, Kylian Mbappé pourrait jouer contre Manchester City en Ligue des Champions. La tendance récente serait plutôt positive concernant son retour à la compétition. L’ancienne vedette du PSG sera-t-elle opérationnelle mercredi prochain ? Peu probable. En revanche, Mbappé pourrait dans ce cas participer au match retour le 17 mars en Angleterre. Surtout que, comme l’indique le quotidien, l’attaquant français est particulièrement déterminé à revenir en pleine forme pour ce choc de Ligue des Champions face aux SkyBlues, que Mbappé avait balayé la saison dernière en inscrivant un triplé notamment lors du match retour à Madrid (Phase de barrages de la C1). Affaire à suivre de près donc…