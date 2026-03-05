Mbappé (déjà) de retour ? Les dernières révélations de la presse espagnole !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Blessé au genou gauche, Kylian Mbappé a déjà manqué les derniers rendez-vous du Real Madrid. Désormais, le retour à la compétition du numéro 10 madrilène est sur toutes les lèvres. A en croire les dernières indiscrétions de la presse espagnole, les dernières nouvelles seraient plutôt positives pour le Bondynois. Explications.

Auteur d’une bonne saison sur le plan individuel, Kylian Mbappé a subi un gros coup d’arrêt. Touché au ligament du genou gauche, le Français est absent des terrains ces derniers temps. Véritable vedette du Real Madrid, le numéro 10 et sa santé inquiètent beaucoup les supporters madrilènes ainsi que la presse espagnole. Alors qu’une potentielle opération a même été évoquée pour Mbappé, il n’en sera rien. Le Français devrait prochainement pouvoir retrouver sa place selon MARCA.

🚨 JUST IN: Kylian Mbappé’s availability vs Man City will depend on his day-to-day progress. Some days are better than others, but the recent trend is positive.



Mbappé is also highly determined to be fit for the game. @marca pic.twitter.com/Tq7rNnj0B1 — Madrid Zone (@theMadridZone) March 5, 2026

Les sensations de Mbappé sont changeantes En effet, le média espagnol indique ce jeudi que l’état de Kylian Mbappé est encore un peu instable. L’attaquant de 27 ans connaît des sensations véritablement différentes d’un jour à l’autre. Ainsi, comme l’avait confié Alvaro Arbeloa il y a plusieurs jours, le Real Madrid va vraiment se montrer précautionneux avec son attaquant qui pour rappel, est rentré en France en début de semaine après avoir exprimé un mécontentement quant aux services médicaux du club madrilène.