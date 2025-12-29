Pierre Ménès et Daniel Riolo, l’annonce surprise !

Interrogé sur sa chaîne YouTube au sujet de Daniel Riolo, présent chaque soir au micro de RMC dans l’After Foot, Pierre Ménès s’est montré dithyrambique en estimant qu’il s’agissait du meilleur journaliste actuellement en activité dans le monde du football, n’hésitant pas à le défendre.
Connu pour son franc-parler, Pierre Ménès n’a généralement pas sa langue dans sa poche. Parti de Canal+ en 2021 après les accusations d'agressions sexuelles dont il a fait l’objet, l’ex-journaliste de L’Équipe continue de réagir à l’actualité du foot sur sa chaîne YouTube et répond également aux questions des internautes chaque semaine. L’un de ses suiveurs l’a notamment interpellé au sujet de Daniel Riolo, une personnalité médiatique qu’il apprécie particulièrement, à l’inverse du consultant Jérôme Rothen.
« J’apprécie plus humainement Riolo que Rothen »
« La remarque vaut aussi pour Rothen, quand tu fais 8 à 10 heures d’émission par semaine, tu t’exposes à dire de plus en plus de conneries, a commencé Pierre Ménès pour défendre Daniel Riolo. Moi, je n’avais qu’une émission par semaine, j’arrivais déjà à en dire beaucoup. Après, il se trouve que j’apprécie plus humainement Riolo que Rothen. »
« Daniel Riolo est le meilleur journaliste de France en foot »
« Et puis il y a aussi un truc, c’est que Daniel est quelqu’un d’extrêmement compétent en football. Comme je l’ai dit l'autre jour dans mon passage chez Cyril Hanouna, c’est pour moi le meilleur journaliste de France en foot, et le plus compétent, s'enflamme Pierre Ménès. Après, c’est vrai qu’il est excessif, parfois un peu haineux, et parfois il répond un peu de façon extrêmement verte à des gens sur les réseaux, mais c’est malheureusement un défaut que je partage avec lui. Il faut se mettre à notre place, quand tu passes ton temps à te faire insulter, diffamer voire menacer de mort, de temps en temps, tu craques. »