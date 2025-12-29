Pierre Ménès et Daniel Riolo, l’annonce surprise !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Interrogé sur sa chaîne YouTube au sujet de Daniel Riolo, présent chaque soir au micro de RMC dans l’After Foot, Pierre Ménès s’est montré dithyrambique en estimant qu’il s’agissait du meilleur journaliste actuellement en activité dans le monde du football, n’hésitant pas à le défendre.

Connu pour son franc-parler, Pierre Ménès n’a généralement pas sa langue dans sa poche. Parti de Canal+ en 2021 après les accusations d'agressions sexuelles dont il a fait l’objet, l’ex-journaliste de L’Équipe continue de réagir à l’actualité du foot sur sa chaîne YouTube et répond également aux questions des internautes chaque semaine. L’un de ses suiveurs l’a notamment interpellé au sujet de Daniel Riolo, une personnalité médiatique qu’il apprécie particulièrement, à l’inverse du consultant Jérôme Rothen.

« J’apprécie plus humainement Riolo que Rothen » « La remarque vaut aussi pour Rothen, quand tu fais 8 à 10 heures d’émission par semaine, tu t’exposes à dire de plus en plus de conneries, a commencé Pierre Ménès pour défendre Daniel Riolo. Moi, je n’avais qu’une émission par semaine, j’arrivais déjà à en dire beaucoup. Après, il se trouve que j’apprécie plus humainement Riolo que Rothen. »