Zidane : Sa déclaration d’amour enflammée pour une autre star !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps mentor de Karim Benzema au sein du Real Madrid, Zinedine Zidane connait particulièrement bien le buteur français, qui évolue désormais en Arabie Saoudite dans les rangs d'Al-Ittihad. Et dans une interview il y a quelques années, Zidane déclarait sa flamme à Benzema qu'il considère comme son propre frère.

En 2022, Zinedine Zidane accordait une interview à L'EQUIPE à l'occasion de ses 50 ans, et l'ancien meneur de jeu de l'équipe de France évoquait notamment Karim Benzema. Il faut dire que Zidane était présent à toutes les étapes de l'évolution du buteur français au Real Madrid, jusqu'à devenir son coach à la tête de l'équipe première à deux reprises (2016-2018 puis 2019-2021). Et Zidane ne cache pas tout son amour pour Benzema dont il est devenu très proche.

« Le petit frère que je n’ai pas eu » « Il y a de l’affection. Karim est comme le petit frère que je n’ai pas eu. Je suis le dernier de la famille », révèle Zinedine Zidane dans cet entretien, lui qui a remporté pas moins de trois Ligue des Champions à la tête du Real Madrid avec Karim Benzema en attaquant de pointe (2016, 2017 et 2018).