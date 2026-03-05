«Alerte rouge», la presse espagnole s'emballe pour Kylian Mbappé !

Depuis le mois de janvier, Kylian Mbappé traine une blessure au genou. Alors qu'il a continué à jouer ces derniers mois, l'international français est désormais contraint de rester éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Et à en croire la presse espagnole, la situation entre Kylian Mbappé et le Real Madrid serait préoccupante aujourd'hui.
Kylian Mbappé a un souci au genou depuis le mois de décembre. Pour égaler le record de buts de Cristiano Ronaldo et tenter de sauver Xabi Alonso - remplacé depuis par Alvaro Arbeloa - le numéro 10 du Real Madrid a forcé sur sa blessure. Ce qui lui a couté cher. En effet, Kylian Mbappé a aggravé son pépin physique. A tel point qu'il est désormais contraint de rester éloigner des terrains pendant plusieurs semaines.
«Il y a quelque chose qui cloche ici»
D'après les indiscrétions de la Cadena SER, il existerait un malaise entre le Real Madrid et Kylian Mbappé, et ce, concernant la blessure de ce dernier. Le média évoque même une « alerte rouge au sein du club blanc ». Comme le précise Aritz Gabilondo dans l'émission El Larguero, la Maison-Blanche et Kylian Mbappé sont en total désaccord, et l'écurie merengue ne fait plus confiance à son joueur.
«Le Real Madrid ne fait plus confiance en ce que dit Mbappé»
« J'ai l'impression que le Real Madrid ne fait plus confiance en ce que dit Mbappé. Il me semble qu'il y a ici deux avis médicaux qui s'opposent clairement, car il n'est pas possible qu'il dise qu'il sera absent pendant près d'un mois et que Madrid pense qu'il pourra être là la semaine prochaine ; il y a quelque chose qui cloche ici. Il me semble que Madrid ne fait plus confiance aux propres diagnostics de Mbappé. Je pense donc que le Real Madrid prend les choses en main, car c'est vrai que ça s'annonce mal », s'est inquiété le journaliste espagnol Aritz Gabilondo.