«Alerte rouge», la presse espagnole s'emballe pour Kylian Mbappé !

Depuis le mois de janvier, Kylian Mbappé traine une blessure au genou. Alors qu'il a continué à jouer ces derniers mois, l'international français est désormais contraint de rester éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Et à en croire la presse espagnole, la situation entre Kylian Mbappé et le Real Madrid serait préoccupante aujourd'hui.

Kylian Mbappé a un souci au genou depuis le mois de décembre. Pour égaler le record de buts de Cristiano Ronaldo et tenter de sauver Xabi Alonso - remplacé depuis par Alvaro Arbeloa - le numéro 10 du Real Madrid a forcé sur sa blessure. Ce qui lui a couté cher. En effet, Kylian Mbappé a aggravé son pépin physique. A tel point qu'il est désormais contraint de rester éloigner des terrains pendant plusieurs semaines.

«Il y a quelque chose qui cloche ici» D'après les indiscrétions de la Cadena SER, il existerait un malaise entre le Real Madrid et Kylian Mbappé, et ce, concernant la blessure de ce dernier. Le média évoque même une « alerte rouge au sein du club blanc ». Comme le précise Aritz Gabilondo dans l'émission El Larguero, la Maison-Blanche et Kylian Mbappé sont en total désaccord, et l'écurie merengue ne fait plus confiance à son joueur.