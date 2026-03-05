Equipe de France - Un remplaçant de Deschamps est validé : «Une bonne chose pour le football français»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Didier Deschamps l'a annoncé il y a un moment maintenant, il quittera ses fonctions de sélectionneur de l’équipe de France à l'issue de la Coupe du monde 2026. D’ici quelques mois, les Bleus auront donc un nouvel homme pour le diriger, mais pour le moment, aucune décision officielle n'a été prise. Il n’empêche qu'une candidature est appréciée.

Cela va faire 14 ans que Didier Deschamps est à la tête de l’équipe de France. Une longévité remarquable qui touche aujourd’hui à sa fin. En effet, le technicien connait actuellement ses derniers mois à la tête des Bleus puisqu'il partira après la Coupe du monde 2026. La question est maintenant de savoir qui viendra remplacer Deschamps comme sélectionneur de l’équipe de France. Un sujet qui suscite de nombreuses rumeurs et réactions.

«Je vais être honnête» : La déclaration sur Zidane qui risque de faire parler… https://t.co/bls8nfvfEe — le10sport (@le10sport) March 5, 2026

Zidane après Deschamps ? Pour le moment, on ne sait toujours pas qui sera officiellement le prochain sélectionneur de l’équipe de France. Il n’empêche qu’un nom se dégage pour succéder à Didier Deschamps : Zinedine Zidane. N’ayant plus entraîné depuis qu’il a quitté le Real Madrid en 2021, le Français se tient aujourd’hui prêt pour reprendre le flambeau à la tête des Bleus. Zidane sera-t-il alors le prochain sélectionneur de l'équipe de France ? Hervé Renard, qui a évolué avec Zizou à Cannes plus jeune, verrait cela d’un très bon oeil.