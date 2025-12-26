Kylian Mbappé : Riolo balance sur la séparation !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En manque cruel de temps de jeu au sein du Real Madrid à cause notamment de la présence de Kylian Mbappé qui prend beaucoup de place, Endrick a donc officiellement quitté le club merengue pour rejoindre l'OL. Et Daniel Riolo s'est livré sur les coulisses de cette opération.

C'est officiel depuis mardi : Endrick a quitté le Real Madrid, et le jeune buteur brésilien débarque donc à l'OL sous la forme d'un prêt payant pour tenter de se relancer. Il faut dire qu'il est complètement barré par Kylian Mbappé qui fait office de titulaire indiscutable à la pointe de l'attaque du club merengue, mais les deux hommes ont finalement été séparés cet hiver, et Endrick va tenter de se relancer loin de Mbappé.

Paqueta décisif pour Endrick ? Au micro de l'After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a fait quelques révélations sur les coulisses de cette arrivée d'Endrick au Real Madrid : « Le Real et Lyon ont toujours entretenu de bonnes relations. Rôle inattendu et intéressant de Lucas Paqueta pour faire venir Endrick. Et ça aussi ça compte dans les réseaux parce que ça permet de toucher l'agent du joueur parce qu'entre Brésiliens, il est possible qu'ils se connaissent. En tout cas, Paqueta connaît l'entourage d'Endrick. Paqueta a été très marqué par son passage à l'OL, il était très heureux. Je trouve que c'est très valorisant quand un mec à passer un bon moment chez toi, qu'il en parle et qu'en plus il te file un petit coup de main. A priori c'est généreux et bienveillant. Donc Lucas Paqueta est intervenu auprès de l'entourage d'Endrick pour finir de convaincre le joueur que c'était la meilleure solution pour lui », a indiqué Riolo.