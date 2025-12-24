Kylian Mbappé et son argent, les grandes annonces en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Joueur du PSG pendant 7 ans, de 2017 à 2024, Kylian Mbappé a été grassement payé par le Qatar, qui n’avait pas lésiné sur les moyens pour l’avoir dans son équipe. Ainsi, avec le club de la capitale, le Français a accumulé une très grosse fortune, étant rémunéré à coup de millions d’euros chaque mois. Mais voilà que cet argent vaut aujourd’hui à Mbappé des critiques, mais il peut également compter sur certains soutiens.

Pour rejoindre le Real Madrid, Kylian Mbappé n’a pas hésité à diminuer son salaire. Si le Français reste l’un des joueurs les mieux payés du monde, il l’est toutefois moins qu’au PSG. Il faut dire que le Qatar avait mis de gros moyens sur la table pour convaincre Mbappé de rester, lui garantissant notamment plusieurs millions d’euros chaque mois. Forcément, aujourd’hui, le capitaine de l’équipe de France n’a pas à se soucier de l’argent.

« Il a beaucoup d’argent » Grâce à tout ce qu’il a touché au PSG, Kylian Mbappé a accumulé une belle fortune. Et ça se retourne quelques fois contre lui. En effet, régulièrement critiqué, le joueur du Real Madrid est notamment attaqué sur le fait qu’il gagne très bien sa vie. A ce propos, au micro de RMC, Marion Bartoli a confié : « Le comportement de manière générale parfois peut-être agaçant, effectivement. Il est assez sûr de lui, il est jeune, il a beaucoup d’influence, il a beaucoup d’argent. Parfois, en France, ça peut choquer et parfois en France, on préfère des personnages qui prennent moins position ».