Kylian Mbappé et son argent, les grandes annonces en direct !

Joueur du PSG pendant 7 ans, de 2017 à 2024, Kylian Mbappé a été grassement payé par le Qatar, qui n’avait pas lésiné sur les moyens pour l’avoir dans son équipe. Ainsi, avec le club de la capitale, le Français a accumulé une très grosse fortune, étant rémunéré à coup de millions d’euros chaque mois. Mais voilà que cet argent vaut aujourd’hui à Mbappé des critiques, mais il peut également compter sur certains soutiens.
Pour rejoindre le Real Madrid, Kylian Mbappé n’a pas hésité à diminuer son salaire. Si le Français reste l’un des joueurs les mieux payés du monde, il l’est toutefois moins qu’au PSG. Il faut dire que le Qatar avait mis de gros moyens sur la table pour convaincre Mbappé de rester, lui garantissant notamment plusieurs millions d’euros chaque mois. Forcément, aujourd’hui, le capitaine de l’équipe de France n’a pas à se soucier de l’argent.
« Il a beaucoup d’argent »
Grâce à tout ce qu’il a touché au PSG, Kylian Mbappé a accumulé une belle fortune. Et ça se retourne quelques fois contre lui. En effet, régulièrement critiqué, le joueur du Real Madrid est notamment attaqué sur le fait qu’il gagne très bien sa vie. A ce propos, au micro de RMC, Marion Bartoli a confié : « Le comportement de manière générale parfois peut-être agaçant, effectivement. Il est assez sûr de lui, il est jeune, il a beaucoup d’influence, il a beaucoup d’argent. Parfois, en France, ça peut choquer et parfois en France, on préfère des personnages qui prennent moins position ».
« Je suis très triste que les gens puissent juger Mbappé sur il est riche, il n'en a pas besoin… »
Si Kylian Mbappé n’a donc pas vraiment besoin d’argent, voilà qu’il va recevoir 61M€ du PSG après le verdict du conseil des prud’hommes. Là encore, des critiques sont apparues à l’encontre du Français, estimant qu’il n’avait pas besoin de cet argent. En réponse à cela, Jérôme Pineau a lâché : « Quand tu signes un contrat, tu le respectes. Le procès qui est fait à Mbappé sur « oui mais il est déjà très riche il n’a pas besoin… », il a un contrat, il doit être payé de son contrat. Terminé. Il n’y a pas à discuter là-dessus. C’est une décision de justice. Je suis très triste que les gens puissent juger Mbappé sur il est riche, il n'en a pas besoin. C’est une somme qu’on lui doit, terminé ».