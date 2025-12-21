Kylian Mbappé contre le Rassemblement National, ça lui coûte très cher !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Star du Real Madrid, Kylian Mbappé a déjà marqué les esprits pour sa première année civile complète au club. Samedi, il a égalé le record de buts sur une année de Cristiano Ronaldo, marquant un peu plus l'histoire. Mais sa popularité ne lui permet de faire taire les critiques. D'ailleurs, ses prises de position en termes de politique lui coûteraient cher d'après Frédéric Weis.

Depuis des années, Kylian Mbappé est une référence nationale en termes de sport. L'attaquant français bénéficie d'une notoriété extraordinaire mais cela peut se retourner contre lui car ses moindres faits et gestes sont scrutés et cela amène forcément des critiques. Surtout lorsque Mbappé prend la parole. C'est le cas en matière de politique lorsqu'il avait appelé à voter contre le RN aux élections législatives.

Mbappé sous le feu des critiques Malgré ses performances individuelles, Kylian Mbappé continue de recevoir beaucoup de critiques car en termes d'apport collectif, il n'en fait pas assez pour de nombreux observateurs. « Le problème de Mbappé c’est qu’il réussit ce qu’il fait en général, mais comme collectivement c’est plus difficile, il est une cible plus facile pour être critiqué » analyse d'abord Frédéric Weis dans les Grandes Gueules du Sport.