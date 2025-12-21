Kylian Mbappé dézingué, elle pousse un gros coup de gueule !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Buteur face au FC Séville ce samedi soir, Kylian Mbappé a inscrit son 59ème but en 2025 avec le Real Madrid, égalant ainsi le record de Cristiano Ronaldo. Si le Français affiche des statistiques impressionnantes, il n’en reste pas moins énormément critiqué pour ses performances. De quoi faire réagir Marion Bartoli, qui estime qu’on serait trop dur en jugeant Mbappé.

A 27 ans, Kylian Mbappé est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde. Un statut que le numéro 10 du Real Madrid montre régulièrement sur le terrain avec ses nombreux buts. Pour autant, malgré cela, Mbappé est très loin de faire l’unanimité. En effet, les critiques sont nombreuses à l’encontre du capitaine de l’équipe de France. Sont-elles pour autant justifiées ?

« Ça finit par m’exaspérer » Lors des Grandes Gueules du Sport sur RMC, Marion Bartoli a poussé un coup de gueule à propos des critiques émises contre Kylian Mbappé. L’ancienne joueuse de tennis a alors lâché : « C’est effectivement un personnage clivant. Après, Kylian Mbappé, ça fait toujours vendre et de toute façon, tout le monde s'intéresse à lui. Moi là où je trouve qu'on est vraiment trop intransigeant avec lui c’est que j’entends souvent des certains critiques en disant « oui ses lignes de stats ok mais la moitié des buts c’est sur penalty, ok mais comme il joue dans le plus grand club du monde c’est normal ». On banalise complètement ses records. Ça finit par m’exaspérer ».